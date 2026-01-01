Спектакль Двое на качелях

Двое на качелях
12+
Продолжительность 170 минут
О спектакле

Любовная драма "Двое на качелях" в Новосибирске

В ДКЖ «Новосибирск» пройдет спектакль по мотивам проникновенной любовной драмы «Двое на качелях». Это история о Джерри и Гитель — двух одиноких сердцах, которые ищут счастье в сером и холодном мегаполисе.

Сюжет спектакля

Гитель — танцовщица, страдающая от болезни и на грани финансового краха. Джерри — молодой адвокат, переживающий болезненный развод. Их пути пересекаются, и на этом фоне разгорается пронзительная история о любви и одиночестве.

Спектакль исследует, как сострадание борется с эгоизмом, поднимая важные вопросы о жизненных ценностях и глубине человеческой души. Смогут ли герои оставить боль прошлого и построить счастливое будущее вместе?

Актерский состав

В главных ролях зрители увидят Григория Антипенко и Татьяну Арнтгольц. Обратите внимание, что состав исполнителей может меняться без предварительного уведомления.

Продолжительность спектакля

Продолжительность: 2 часа 50 минут с антрактом.

В ролях
Григорий Антипенко
Татьяна Арнтгольц
Август
19 августа среда
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1800 ₽

