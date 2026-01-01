Оповещения от Киноафиши
Двое на качелях
Двое на качелях

Спектакль Двое на качелях

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

История о любви в большом городе по У. Гибсону

Свердловский академический театр драмы готов представить спектакль, который исследует встречу двух одиноких людей в джунглях Нью-Йорка. Эта пьеса считается одной из самых пронзительных и честных о человеческих отношениях в мировом театре.

Постановка реализуется в рамках программы «Опыты», акцентирующей внимание на самостоятельной работе актёров. Зрители, ценящие глубокие и искренние истории о любви, найдут в этом спектакле много близкого и понятного.

Бродвейский хит, выполненный с бесхитростной искренностью и без компромиссов, обещает не оставить равнодушной нашу публику. Не пропустите возможность увидеть эту замечательную работу театра!

 

Купить билет на спектакль Двое на качелях

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
19 апреля воскресенье
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 700 ₽
21 апреля вторник
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 700 ₽

В ближайшие дни

