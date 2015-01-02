Меню
Двое из ларца
Киноафиша Двое из ларца

Спектакль Двое из ларца

0+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее цирковое представление «Двое из ларца» от Московского Цирка Никулина

Представьте, как морозный воздух за окном сменяется теплом циркового купола, и под сводами арены Лахта Холла рождается настоящее волшебство. Цирк Никулина, хранитель самых теплых детских воспоминаний, снова в Санкт-Петербурге с новогодней сказкой «Двое из ларца».

Сказка о дружбе и доброте

Это история о дружбе, верности и вечной борьбе, где добро, как и положено в Новый год, вновь побеждает. Взрослых и самых маленьких ждут головокружительные трюки акробатов и гимнастов, смелые проходки канатоходцев и иллюзии, которые заставят каждого поверить в волшебство.

Яркие номера и незабываемые моменты

Артисты в красочных костюмах создадут атмосферу сказки, а очаровательные морские котики, дрессированные собачки и веселые клоуны подарят море улыбок. Кульминацией вечера станет момент, когда засияет разноцветными огнями огромная новогодняя ёлка, а Дед Мороз и Снегурочка поздравят гостей!

Встреча с заботливым коллективом Лахта Холла

Заботливый коллектив Лахта Холла готов к встрече дорогих гостей. В фойе вас ждет яркая фотозона, интерактивные игры, аквагрим и веселые аниматоры, которые не оставят равнодушными ни детей, ни родителей. Сладкая вата, попкорн, горячая кукуруза и другие любимые угощения станут отличным дополнением к представлению.

Полезная информация

  • Возрастное ограничение: 0+
  • Дети до 3 лет — бесплатно (без предоставления отдельного места)
  • Продолжительность антракта: 15 мин.

Здесь ждут не просто зрителей, а настоящих друзей, готовых окунуться в новогоднюю атмосферу, где цирковое искусство плетет нить волшебной истории.

Купить билет на спектакль Двое из ларца

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
30 декабря вторник
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
31 декабря среда
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1500 ₽
1 января четверг
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
2 января пятница
11:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
3 января суббота
11:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
4 января воскресенье
11:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
5 января понедельник
11:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
6 января вторник
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
7 января среда
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
8 января четверг
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
9 января пятница
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
10 января суббота
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
11 января воскресенье
15:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽

