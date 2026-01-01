Спектакль Двое и море

В Театре ООЦ им. Моссовета зрителей ждет премьера спектакля по мотивам пьесы Эмилио Карбальидо «Двое и море». Авторы инсценировки — Изабелла Каргинова и Георгий Дронов, а режиссером выступает сама Изабелла Каргинова.
Спектакль рассказывает о странном переплетении судеб двух людей, оказавшихся на перепутье в своих жизнях. Начальная встреча героев оборачивается жестким конфликтом, но по мере развития сюжета они постепенно становятся ближе друг к другу.
Герои, сыгранные Георгием Дроновым и Еленой Бирюковой, проходят через испытания и учатся прощать, возвращаясь к новой жизни. Они оставляют зрителям надежду на то, что каждый может найти свой путь к гармонии и любви.
Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут без антракта. Это произведение станет настоящей находкой для любителей психологических драм, затрагивающих темы преодоления и надежды.