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Двое и море
Билеты от 1000₽
Киноафиша Двое и море

Спектакль Двое и море

16+
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Двое и море» в Театре ООЦ им. Моссовета

В Театре ООЦ им. Моссовета зрителей ждет премьера спектакля по мотивам пьесы Эмилио Карбальидо «Двое и море». Авторы инсценировки — Изабелла Каргинова и Георгий Дронов, а режиссером выступает сама Изабелла Каргинова.

Сюжет и персонажи

Спектакль рассказывает о странном переплетении судеб двух людей, оказавшихся на перепутье в своих жизнях. Начальная встреча героев оборачивается жестким конфликтом, но по мере развития сюжета они постепенно становятся ближе друг к другу.

Герои, сыгранные Георгием Дроновым и Еленой Бирюковой, проходят через испытания и учатся прощать, возвращаясь к новой жизни. Они оставляют зрителям надежду на то, что каждый может найти свой путь к гармонии и любви.

Премьера и продолжительность

Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут без антракта. Это произведение станет настоящей находкой для любителей психологических драм, затрагивающих темы преодоления и надежды.

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Ноябрь
16 ноября понедельник
19:00
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
от 1000 ₽

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