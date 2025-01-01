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Двое голых мужчин
Киноафиша Двое голых мужчин

Спектакль Двое голых мужчин

Постановка
Театр «Кот» 18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Абсурдная комедия о семейных ценностях

«Вот вам загадка!» — так начинается новая постановка, созданная мастером современного абсурда Себастьяном Тьери. В центре сюжета — успешный адвокат Ален Крамер, который однажды просыпается в одной постели со своим помощником Николя Приу. Оба мужчины не только лишены одежды, но и абсолютно ничего не помнят о том, как оказались в такой ситуации. Что же произошло на самом деле?

Сюжет и темы

Комедия исследует темы семейных ценностей, доверия и неожиданного поворота событий. Переплетение абсурда и реальности заставляет зрителей задуматься о том, что же действительно важно в жизни. Как реагируют герои на произошедшее? Как меняются их отношения после этой странной ночи? Все эти вопросы будут подняты в ходе спектакля.

Интересные факты

  • Себастьян Тьери — французский драматург, известный своими работами в жанре абсурдной комедии.
  • Постановка включает не только комедийные элементы, но и глубокие размышления о человеческих отношениях.
  • Спектакль обещает множество неожиданных поворотов и ярких диалогов.

Не пропустите!

Если вы любите театр, который не боится ставить под сомнение привычные представления о жизни, приходите на спектакль «Вот вам загадка!» Это будет вечер, полный смеха, неожиданностей и, возможно, ответов на самые сложные вопросы о человеческих отношениях.

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Денис Киш
Максим Амоль
Алексей Проскуряков
Анна Щепилова
Наталия Капранчикова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 23 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
18:00 от 1500 ₽

Фотографии

Двое голых мужчин Двое голых мужчин Двое голых мужчин Двое голых мужчин Двое голых мужчин

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