Спектакль Двое голых мужчин

«Вот вам загадка!» — так начинается новая постановка, созданная мастером современного абсурда Себастьяном Тьери. В центре сюжета — успешный адвокат Ален Крамер, который однажды просыпается в одной постели со своим помощником Николя Приу. Оба мужчины не только лишены одежды, но и абсолютно ничего не помнят о том, как оказались в такой ситуации. Что же произошло на самом деле?
Комедия исследует темы семейных ценностей, доверия и неожиданного поворота событий. Переплетение абсурда и реальности заставляет зрителей задуматься о том, что же действительно важно в жизни. Как реагируют герои на произошедшее? Как меняются их отношения после этой странной ночи? Все эти вопросы будут подняты в ходе спектакля.
Если вы любите театр, который не боится ставить под сомнение привычные представления о жизни, приходите на спектакль «Вот вам загадка!» Это будет вечер, полный смеха, неожиданностей и, возможно, ответов на самые сложные вопросы о человеческих отношениях.