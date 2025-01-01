Движ – 5 лет безумия!

Готовьтесь к полному улёту – это легендарная движуха пятёра! В этом году нас ждёт уникальное событие сразу на двух площадках: в Корчме «Пристанище» и Нирвана club. Для кого-то это просто концерт, а для кого-то – настоящий праздник свободы и самовыражения.

Уникальная программа

Запаситесь адреналином, ведь здесь соберутся музыканты, которые не боятся ломать шаблоны и игнорировать систему. В этом году вас ожидают:

NAГАIHA – новый взгляд на рок-музыку с мощным драйвом.

Не просто фестиваль

Это не обычный фестиваль – это Движ! Это событие для ненормальных, неформальных, невоспитанных и не модных. Для тех, кто не вписывается, а именно ломает все правила. Приходите и присоединяйтесь к этому захватывающему музыкальному путешествию. Уникальная программа и непередаваемая атмосфера ждут вас!

Не пропустите – качнём вместе эту псевдостолицу!