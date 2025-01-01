Спектакль «Дверь»: хроники жизни по пьесе Алексея Житковского

Алексей Житковский, известный драматург, представляет свою новую пьесу «Дверь». Это произведение подходит под жанр хроники, который в исторических пьесах ассоциируется с именем Шекспира. Однако герои Житковского — не только короли и полководцы, а обычные люди: жители хрущёвок, продавцы, строители и литераторы, столкнувшиеся с кризисами и бурными событиями нашей истории.

О чем спектакль?

В центре сюжета — герой, который исследует пределы своего жилища, а именно — дома и подъезда, которых символизирует дверь. Этот бытовой случай с железной дверью стремительно раскрывается до глубокой метафоры, отражающей жизнь современного русского мужчины. Через призму быта и повседневности автор погружает зрителей в мир человеческих отношений — соседские разборки, семейные истории и старые песни становятся частью универсума, упорядоченного хаосом.

Режиссер и исполнители

Режиссура спектакля осуществлена Александром Савчуком. Увлечься материалом самостоятельно — значит создать особую атмосферу, и именно это делает Савчук, исполняя одну из ключевых ролей. В совместной игре с ним выступает Ника Савчук.

Что говорят критики?

Алена Солнцева, рецензент Петербургского Театрального Журнала, оставила положительный отзыв о пьесе: «Пьесе Алексея Житковского «Дверь» повезло: режиссер Александр Савчук так увлекся материалом, что сам исполнил эту почти монопьесу. Очень хочется, чтобы этот эскиз дорос до полноценного спектакля». Она также отметила, что текст Житковского является настоящим произведением искусства, побуждающим зрителей задуматься о границах, которые мы устанавливаем в своей жизни.

Не упустите возможность увидеть это глубокое и заряжающее переживание на сцене!