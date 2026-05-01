Двенадцатая ночь: комедия о любви и недоразумениях

Спектакль «Двенадцатая ночь» в постановке детской студии «Апельсин» из Саратова скоро будет показан в Уфе. Это событие состоится на сцене Национального молодежного театра РБ им. Мустая Карима в рамках масштабного фестиваля или гастрольного тура детских театральных коллективов.

Классическая история в новой интерпретации

Постановка основана на известной комедии Уильяма Шекспира. «Двенадцатая ночь» рассказывает о приключениях близнецов Виолы и Себастьяна, кораблекрушении, путанице с переодеванием и, конечно, безусловной любви. Студия «Апельсин» предлагает яркую версию этой классической истории, наполненную динамичные сценами, живописными костюмами и искренней игрой юных актеров.

Шекспир и радость случайностей

В этой постановке мудрец Шекспир приглашает зрителей открыть свои сердца случайностям и быть готовыми к сюрпризам. Герои «Двенадцатой ночи» учат нас ловить счастье на лету и находить радость даже в самых запутанных ситуациях.