Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» в постановке Юрия Муравицкого

Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» - трижды номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» 2022. Эта знаменитая пьеса Уильяма Шекспира, являющаяся комедией с неповторимой меланхоличной интонацией, в этом сезоне будет представлена в традиции площадного театра.

Театр без границ

В новой интерпретации «Двенадцатой ночи» от режиссера Юрия Муравицкого зрители станут частью спектакля. Здесь нет «четвертой стены» - только яркие образы, открытая условность и импровизация. Спектакль может быть разыгран как в театре, так и на улице, что добавляет ему особую атмосферу.

Уникальность каждого показа

Главная особенность этой постановки заключается в том, что каждый спектакль играется в различной актерской комбинации. В начале представления актеры прямо перед зрителями распределяют роли при помощи жребия. Это означает, что каждый показ будет уникальным и неповторимым.

Игра без границ

В «Двенадцатой ночи» ключевое слово - игра. В театре Шекспира все роли исполняли мужчины, но в этой интерпретации гендерная принадлежность актеров не учитывается. Актеры играют комедию о том, как они играют комедию, и действительно могут исполнять её «как угодно».

Мысли режиссера

Режиссер Юрий Муравицкий делится своими размышлениями о постановке: «Меня интересует тема инфантильности человеческого сознания. Желание человека радоваться жизни во что бы то ни стало восхищает и обескураживает одновременно. Пьеса "Двенадцатая ночь", а также решение, которое мы нашли для её воплощения, позволяет рассмотреть сущность этого явления настолько близко, насколько это возможно».

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает быть настоящим праздником театрального искусства!