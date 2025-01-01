Меню
Двенадцатая ночь, или Что угодно
Киноафиша Двенадцатая ночь, или Что угодно

Спектакль Двенадцатая ночь, или Что угодно

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Шекспировская комедия в театре «Драм. Площадка»

В театре «Драм. Площадка» состоится спектакль по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. В центре сюжета — близнецы Виола и Себастьян, разлучённые кораблекрушением. Их история полна неожиданных поворотов, забавных недоразумений и романтических интриг.

Сюжет

После кораблекрушения Виола переодевается в мужскую одежду и начинает работать у герцога Орсино, который, в свою очередь, влюблён в графиню Оливию. Но вот парадокс: Оливия влюбляется в Виолу, не подозревая, что это на самом деле женщина. На сцене также появляется Себастьян, и начинают разворачиваться комичные события, полные запутанных ситуаций.

Творческая команда

Спектакль подготовлен под руководством режиссёра Галины Бызгу, известной своей работой над «Романтической комедией». Особая атмосфера рождественского чуда будет создана с помощью мастерства актёров и оригинальной сценографии, подчёркивающей все тонкости шекспировских комедий.

Для кого этот спектакль

Это представление действительно стоит увидеть любителям шекспировских комедий и сложных сюжетных линий. Ожидайте множество свадеб и весёлых недоразумений, которые подарят вам незабываемые эмоции и смех.

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
24 декабря среда
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
10 января суббота
18:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
30 января пятница
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽

