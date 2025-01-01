Спектакль Двенадцать

Балет «Двенадцать» в Мариинском театре

Размышления о природе разрушений

Поэма Александра Блока «Двенадцать» в новой балетной постановке становится поводом для размышлений о том, как люди собственными руками могут превращать мир в хаос. Хореограф Александр Сергеев не ограничивает действие временными рамками, подчеркивая, что это разрушение может происходить как в 1918 году, так и сегодня. По его словам: «Поэма Блока — не про революцию, не про конкретных персонажей, а про то, что люди периодически разрушают мир, в котором живут».

Сочетание музыки, танца и слова

Балет «Двенадцать» не иллюстрирует поэму напрямую, а создает синтез музыки, танца и поэтического слова, подчеркивая универсальность тем, поднятых Блоком. Композитор Борис Тищенко написал музыку для этого произведения в начале 1960-х годов. Тогда балет впервые был поставлен в хореографии Леонида Якобсона на сцене Театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр).

Новое прочтение классики

Александр Сергеев, создавая новое прочтение музыки Тищенко, дополняет оригинальную партитуру балета «Тремя песнями на стихи Марины Цветаевой», что добавляет глубину и эмоциональные акценты. Это решение помогает раскрыть дополнительные смыслы и позволяет взглянуть на поэму Блока с новой стороны.

Актуальность тем

Постановка акцентирует внимание на вечных вопросах насилия, разрушений и поиска смысла в хаосе. Темы, заложенные в поэме Блока, остаются актуальными и сегодня, предлагая зрителю задуматься о хрупкости мира и ответственности каждого за его сохранение.