Спектакль Двенадцать

Размышления о природе разрушений
Поэма Александра Блока «Двенадцать» в новой балетной постановке становится поводом для размышлений о том, как люди собственными руками могут превращать мир в хаос. Хореограф Александр Сергеев не ограничивает действие временными рамками, подчеркивая, что это разрушение может происходить как в 1918 году, так и сегодня. По его словам: «Поэма Блока — не про революцию, не про конкретных персонажей, а про то, что люди периодически разрушают мир, в котором живут».
Сочетание музыки, танца и слова
Балет «Двенадцать» не иллюстрирует поэму напрямую, а создает синтез музыки, танца и поэтического слова, подчеркивая универсальность тем, поднятых Блоком. Композитор Борис Тищенко написал музыку для этого произведения в начале 1960-х годов. Тогда балет впервые был поставлен в хореографии Леонида Якобсона на сцене Театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр).
Александр Сергеев, создавая новое прочтение музыки Тищенко, дополняет оригинальную партитуру балета «Тремя песнями на стихи Марины Цветаевой», что добавляет глубину и эмоциональные акценты. Это решение помогает раскрыть дополнительные смыслы и позволяет взглянуть на поэму Блока с новой стороны.
Актуальность тем
Постановка акцентирует внимание на вечных вопросах насилия, разрушений и поиска смысла в хаосе. Темы, заложенные в поэме Блока, остаются актуальными и сегодня, предлагая зрителю задуматься о хрупкости мира и ответственности каждого за его сохранение.