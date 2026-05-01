Спектакль Двенадцать стульев

Двенадцать стульев
Театральный центр «Вишневый сад» 16+
Продолжительность 150 минут
О спектакле

Охота за бриллиантами мадам Петуховой. Спектакль по знаменитому роману Ильфа и Петрова

Московский театральный центр «Вишневый сад» п/р А. Вилькина представляет спектакль по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В центре сюжета — захватывающая охота за бриллиантами мадам Петуховой, в которой принимают участие обаятельные Остап Бендер и Киса Воробьянинов.

Спектакль, поставленный Викторией Печерниковой, обещает зрителям калейдоскоп ярких сцен, остроумных шуток и непредсказуемых ситуаций. Эта авантюрная история, наполненная иронией, позволит поклонникам театра насладиться неподражаемым стилем эпохи и задаться вопросом: «А стоит ли игра свеч?»

Персонажи и исполнители

На сцене зрители увидят талантливый ансамбль артистов:

  • Георгий Марченко
  • Тимофей Якомульский
  • Вячеслав Косарев
  • Александр Трошин
  • Людмила Кожевникова
  • Мария Остапенко
  • Александр Волочиенко
  • Мария Малкова
  • Анастасия Козлова
  • Валентина Емельянова
  • Мария Ильякова
  • Алексей Коваль
  • Сергей Бурлаченко
  • Алена Дроздова
  • Дмитрий Стройкин
  • Полина Ровнер
  • Захар Муралев
  • Аниса Фархи

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о приключениях двух искателей сокровищ на сцене театра!

Май
Июнь
28 мая четверг
19:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 800 ₽
5 июня пятница
19:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 800 ₽
20 июня суббота
18:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 800 ₽

