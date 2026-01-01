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Двенадцать стульев
Киноафиша Двенадцать стульев

Спектакль Двенадцать стульев

Гастроли Томского областного театра драмы 16+
Продолжительность 205 минут
Возраст 16+

О спектакле

Гастроли в Екатеринбурге: спектакль «Двенадцать стульев»

Классическое произведение Ильи Ильфа и Евгения Петрова, написанное в 1927 году, продолжает привлекать внимание зрителей. Роман «Двенадцать стульев» завоевал огромную популярность и стал источником множества цитат. Сюжет данной истории знаком всем, что не мешает зрителям вновь и вновь с неподдельным интересом следить за приключениями двух искателей сокровищ.

В центре повествования — «великий комбинатор», остроумный и нахальный авантюрист Остап Бендер и скромный конторский служащий Киса Воробьянинов. Их задача — отыскать драгоценности, некогда спрятанные в мебельном гарнитуре тёщей Воробьянинова. Как отмечает Остап, стулья «расползаются, как тараканы». Для достижения цели героям предстоит жениться на вдове, выдать себя за художников на пароходе с театром и притвориться шахматным гроссмейстером.

Новое прочтение классики

Молодой режиссёр Пётр Норец предлагает свежий взгляд на этот классический роман. Его интерпретация «Двенадцати стульев» — это пространство для игры, импровизаций, фантасмагорических превращений и неожиданных аллюзий.

Награды спектакля

Спектакль завоевал признание и стал победителем в номинации «Постановка года» по версии читателей онлайн-журнала «Постер». Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль!

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2

Фотографии

Двенадцать стульев Двенадцать стульев

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