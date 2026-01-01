Спектакль «Двенадцать». Поэтический спектакль

Поэзия на сцене: экспериментальный спектакль в театре «Муза»

В Поэтическом театре «Муза» состоится уникальный спектакль, задействующий 12 поэтов. Каждый из участников представит свою мини-постановку, благодаря чему зрители смогут насладиться разнообразием поэтических стилей и настроений.

Спектакль включает в себя 12 оригинальных сюжетов, каждый из которых раскрывает свою уникальную поэтическую атмосферу. В числе артистов, творящих на сцене, будут такие яркие личности, как Артем Березиков и Галина Томилина. Их выступления обещают стать настоящим открытием для зрителей, ценящих как поэзию, так и экспериментальные формы театра.

Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей слова и театра. Не упустите возможность увидеть, как традиционная поэзия переплетается с современным сценическим искусством!