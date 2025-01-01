Меню
Двенадцать пассажиров
Киноафиша Двенадцать пассажиров

Двенадцать пассажиров

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Двенадцать пассажиров»: волшебная сказка к Новому году

Приглашаем всех желающих на спектакль «Двенадцать пассажиров», основанный на известной сказке Ганса Христиана Андерсена. Это чудесная история о том, как в Дании встречают Новый год, переполненная теплотой и семейным уютом.

Сюжет

Во время празднования в одном из городов останавливается дилижанс с двенадцатью пассажирами. Кто они и что принесли с собой? Ответы на эти вопросы вы найдете в ходе спектакля. Сказка не только увлекательна, но и познавательна: юные зрители познакомятся с порядком месяцев года и их особенностями.

Музыкальное сопровождение

Музыка, которая звучит на протяжении всего представления, становится настоящим волшебным инструментом. Она помогает оживить персонажей и глубже передать смысл сказки. Ожидайте неожиданных музыкальных моментов, которые сделают ваше погружение в сказку незабываемым!

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность спектакля составляет 1 час. Мы рекомендуем задуматься о семейном просмотре накануне Нового года. Этот спектакль станет отличным способом провести время вместе и подарить детям момент волшебства.

Не упустите возможность насладиться удивительной историей и вместе встретить Новый год с позитивом и радостью!

