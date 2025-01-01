Меню
Двенадцать пассажиров. Новогодняя музыкальная сказка с песочной анимацией для всей семьи
Билеты от 1000₽
0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Волшебное путешествие по временам года

Приготовьтесь к встрече с настоящим волшебством! Проект Luminis Artis приглашает вас на уникальный музыкальный спектакль «Двенадцать Месяцев» — незабываемое приключение для детей и взрослых.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие на чудесном дилижансе, где каждый месяц года становится ярким пассажиром со своей уникальной историей, шуткой, танцем и песней. Познакомьтесь с персонажами поближе и узнайте много нового о каждом времени года!

Ваши проводники в мир музыки и сказки

В этом волшебном спектакле вас ожидают талантливые артисты:

  • Иван Кузьмин (художественное слово): завораживающие рассказы и увлекательные истории.
  • Марина Шиганова (скрипка): изящные мелодии, наполняющие сердца теплом.
  • Илья Самсонов (виолончель): глубокий и проникновенный звук, создающий особую атмосферу.
  • Дмитрий Максименко (фортепиано): виртуозное исполнение, вдохновляющее на мечты.
  • Тамара Шрёдер (мастер песочной анимации): волшебные образы, оживающие прямо на ваших глазах!

Сказочное представление для всей семьи

Не пропустите возможность окунуться в мир сказки, где музыка, слово и песочная анимация переплетаются в единое целое. Этот семейный спектакль понравится как детям, так и взрослым!

А для самых маленьких зрителей мы приготовили небольшой интерактив, который сделает представление еще более увлекательным.

Январь
4 января воскресенье
14:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 1000 ₽

