Двенадцать пассажиров. Новогодняя музыкальная сказка с песочной анимацией для всей семьи

Волшебное путешествие по временам года

Приготовьтесь к встрече с настоящим волшебством! Проект Luminis Artis приглашает вас на уникальный музыкальный спектакль «Двенадцать Месяцев» — незабываемое приключение для детей и взрослых.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие на чудесном дилижансе, где каждый месяц года становится ярким пассажиром со своей уникальной историей, шуткой, танцем и песней. Познакомьтесь с персонажами поближе и узнайте много нового о каждом времени года!

Ваши проводники в мир музыки и сказки

В этом волшебном спектакле вас ожидают талантливые артисты:

Иван Кузьмин (художественное слово) : завораживающие рассказы и увлекательные истории.

: завораживающие рассказы и увлекательные истории. Марина Шиганова (скрипка) : изящные мелодии, наполняющие сердца теплом.

: изящные мелодии, наполняющие сердца теплом. Илья Самсонов (виолончель) : глубокий и проникновенный звук, создающий особую атмосферу.

: глубокий и проникновенный звук, создающий особую атмосферу. Дмитрий Максименко (фортепиано) : виртуозное исполнение, вдохновляющее на мечты.

: виртуозное исполнение, вдохновляющее на мечты. Тамара Шрёдер (мастер песочной анимации): волшебные образы, оживающие прямо на ваших глазах!

Сказочное представление для всей семьи

Не пропустите возможность окунуться в мир сказки, где музыка, слово и песочная анимация переплетаются в единое целое. Этот семейный спектакль понравится как детям, так и взрослым!

А для самых маленьких зрителей мы приготовили небольшой интерактив, который сделает представление еще более увлекательным.