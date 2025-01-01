Двенадцать пассажиров. Новогодняя музыкальная сказка с песочной анимацией для всей семьи

Приготовьтесь к встрече с настоящим волшебством! Проект Luminis Artis приглашает вас на уникальный музыкальный спектакль «Двенадцать Месяцев» — незабываемое приключение для детей и взрослых.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на чудесном дилижансе, где каждый месяц года становится ярким пассажиром со своей уникальной историей, шуткой, танцем и песней. Познакомьтесь с персонажами поближе и узнайте много нового о каждом времени года!
В этом волшебном спектакле вас ожидают талантливые артисты:
Не пропустите возможность окунуться в мир сказки, где музыка, слово и песочная анимация переплетаются в единое целое. Этот семейный спектакль понравится как детям, так и взрослым!
А для самых маленьких зрителей мы приготовили небольшой интерактив, который сделает представление еще более увлекательным.