Спектакль Двенадцать месяцев

Двенадцать месяцев в Дагестанском театре кукол

Однажды, в зимний январский день, капризная королева решила изменить привычный ход времени. Она захотела, чтобы вместо января сразу наступил апрель, и в королевский двор прибыли свежие подснежники. Но как часто бывает с желаниями, последствия могут быть неожиданными...

Путешествие в мир волшебства

С этого момента всё закрутилось и завертелось, и зрители смогут увидеть, как в этом магическом мире, где время подчиняется whims королевы, происходит множество удивительных событий. Множество месяцев и событий, которые в театре кукол превращаются в увлекательное путешествие.

Что ждёт зрителей?

Что же из этого вышло? Какие испытания и чудеса ждут героев спектакля? На премьерном показе зрители смогут погрузиться в эту сказочную атмосферу и узнать, как изменится ход времени, и какие уроки преподнесет сама природа.