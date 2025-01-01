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Двенадцать месяцев
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Спектакль Двенадцать месяцев

12+
Режиссер Тимур Мустафин
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Двенадцать месяцев в Дагестанском театре кукол

Однажды, в зимний январский день, капризная королева решила изменить привычный ход времени. Она захотела, чтобы вместо января сразу наступил апрель, и в королевский двор прибыли свежие подснежники. Но как часто бывает с желаниями, последствия могут быть неожиданными...

Путешествие в мир волшебства

С этого момента всё закрутилось и завертелось, и зрители смогут увидеть, как в этом магическом мире, где время подчиняется whims королевы, происходит множество удивительных событий. Множество месяцев и событий, которые в театре кукол превращаются в увлекательное путешествие.

Что ждёт зрителей?

Что же из этого вышло? Какие испытания и чудеса ждут героев спектакля? На премьерном показе зрители смогут погрузиться в эту сказочную атмосферу и узнать, как изменится ход времени, и какие уроки преподнесет сама природа.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 27 декабря
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
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