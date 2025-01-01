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Двенадцать месяцев
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Спектакль Двенадцать месяцев

Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 1 час 55 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Знаменитая сказка Маршака

Сказка Самуила Маршака, написанная в 1942–1943 годах специально для МХАТа, о принцессе, требующей подснежников в морозный декабрьский день, стала настоящей классикой. Это история о капризной принцессе, жадной мачехе и двенадцати братьях-месяцах, которые помогли бедной девушке справиться с трудной задачей.

Источник и сюжет

По словам самого Маршака, сюжет сказки был вдохновлен чешской или богемской легендой. Основные события были сохранены, но в новой интерпретации драматург Артём Абрамов добавил новые элементы и персонажей, что сделало историю более динамичной и забавной.

Новый взгляд на классическую сказку

Спектакль полон комедийных ситуаций, рождественской атмосферы и юмора, присущего Новому году. Катание на коньках, зимние картины и озорные моменты создают атмосферу волшебства и радости, раскрывая новые грани известной истории.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Дарья Лукьянченко
Анастасия Крылова
Егор Комаров
Юлия Юнушева
Дарья Коршунова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
14:00 от 600 ₽ 17:00 от 600 ₽
21 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
11:00 от 600 ₽ 17:00 от 600 ₽
29 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
30 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽

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