Спектакль Двенадцать месяцев

Знаменитая сказка Маршака

Сказка Самуила Маршака, написанная в 1942–1943 годах специально для МХАТа, о принцессе, требующей подснежников в морозный декабрьский день, стала настоящей классикой. Это история о капризной принцессе, жадной мачехе и двенадцати братьях-месяцах, которые помогли бедной девушке справиться с трудной задачей.

Источник и сюжет

По словам самого Маршака, сюжет сказки был вдохновлен чешской или богемской легендой. Основные события были сохранены, но в новой интерпретации драматург Артём Абрамов добавил новые элементы и персонажей, что сделало историю более динамичной и забавной.

Новый взгляд на классическую сказку

Спектакль полон комедийных ситуаций, рождественской атмосферы и юмора, присущего Новому году. Катание на коньках, зимние картины и озорные моменты создают атмосферу волшебства и радости, раскрывая новые грани известной истории.