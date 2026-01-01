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Двенадцать месяцев
Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

Постановка
Цирк Никулина на Цветном бульваре 0+
Возраст 0+

О спектакле

Магия зимы и чудеса цирка

В этой волшебной сказке Девочка, оказавшаяся в зимнем заснеженном лесу, встречает сразу двенадцать месяцев. Это случилось потому, что капризная Принцесса захотела на Новый год корзину весенних подснежников и пообещала награду тому, кто доставит цветы к её дворцу. В канун Нового года Мачеха и её Дочка отправляют Девочку в лес за подснежниками, и случается чудо…

Атмосфера волшебства

В спектакле участвуют лучшие артисты: акробаты, гимнасты, жонглёры, клоуны и, конечно, любимые цирковые животные — дрессированные лошади и овечки, косолапые мишки, веселые собачки и экзотические попугаи. Вместе они создают атмосферу настоящего волшебства, погружая зрителей в мир чудес и сказочных встреч.

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