Спектакль Двенадцать месяцев

Волшебный мюзикл для детей и взрослых

«Двенадцать месяцев» — это волшебная зимняя история о доброй падчерице, которой злая мачеха велит искать весенние цветы в самый разгар зимы. В это время на своем традиционном Новогоднем костре собираются Двенадцать месяцев, и, как всегда, ничего не идет по плану. Глупость королевы, жадность и злость мачехи, а также беззащитность падчерицы становятся причиной того, что Двенадцать месяцев вмешиваются в человеческую жизнь, меняя ход событий.

Музыкальный спектакль по мотивам словенской сказки

Спектакль создан по мотивам словенской сказки и пьесы С.Я. Маршака, рассказывая историю, наполненную магией и чудесами. Эта сказка о том, как чудеса могут случаться в самые холодные зимние ночи, о силе природы и человеческом достоинстве, которая тронет сердца зрителей всех возрастов.

Красочные декорации и балет «буйных ветров»

Мюзикл наполнен красочными декорациями и оригинальными костюмами, которые создают атмосферу волшебного леса и зимней природы. Увлекательный сюжет, завораживающая музыка народов России в современной обработке, балет «буйных ветров» и прекрасные голоса артистов гарантируют, что этот спектакль оставит яркое впечатление как у детей, так и у взрослых.