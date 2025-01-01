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Двенадцать месяцев
Билеты от 600₽
Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

0+
Режиссер Элеонора Шумилова
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Волшебный мюзикл для детей и взрослых

«Двенадцать месяцев» — это волшебная зимняя история о доброй падчерице, которой злая мачеха велит искать весенние цветы в самый разгар зимы. В это время на своем традиционном Новогоднем костре собираются Двенадцать месяцев, и, как всегда, ничего не идет по плану. Глупость королевы, жадность и злость мачехи, а также беззащитность падчерицы становятся причиной того, что Двенадцать месяцев вмешиваются в человеческую жизнь, меняя ход событий.

Музыкальный спектакль по мотивам словенской сказки
Спектакль создан по мотивам словенской сказки и пьесы С.Я. Маршака, рассказывая историю, наполненную магией и чудесами. Эта сказка о том, как чудеса могут случаться в самые холодные зимние ночи, о силе природы и человеческом достоинстве, которая тронет сердца зрителей всех возрастов.

Красочные декорации и балет «буйных ветров»
Мюзикл наполнен красочными декорациями и оригинальными костюмами, которые создают атмосферу волшебного леса и зимней природы. Увлекательный сюжет, завораживающая музыка народов России в современной обработке, балет «буйных ветров» и прекрасные голоса артистов гарантируют, что этот спектакль оставит яркое впечатление как у детей, так и у взрослых.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 600 ₽ 17:00 от 600 ₽

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