Спектакль Двенадцать месяцев

Праздничная новогодняя премьера в культурном центре «Меридиан»

5… 4… 3… 2… 1… Нет, это не просто обратный отсчет до старта ракеты, а тот самый волнующий момент, когда весь мир, особенно дети, начинают считать месяцы до Нового года — самого долгожданного праздника на свете. Новый год — время чудес, сказок и волшебства, и для того, чтобы по-настоящему поверить в это, культурный центр «Меридиан» подготовил для вас удивительное новогоднее событие.

Погружение в сказку для всей семьи

14 и 30 декабря в «Меридиане» пройдет долгожданная новогодняя елка «12 месяцев». Знакомая с детства сказка, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, увлекательные игры и, конечно, подарки — все, что нужно для создания настоящего новогоднего настроения, ждёт вас здесь. Но это только начало! Для тех, кто устал от традиционных новогодних развлечений, приготовлены необычные сюрпризы.

Необыкновенные моменты

Подготовьтесь к анимации с элементами завораживающего песочного шоу, которое подарит незабываемые впечатления. К привычным новогодним песням добавятся живые выступления солистов ведущих оперных театров Москвы. Под настоящую музыку они исполнят любимые композиции с невероятной мощью и эмоциями, делая их абсолютно уникальными.

Фейерверки радости и волшебства

Что нужно для идеального Нового года? Яркие фейерверки эмоций, насыщенные радостью моменты, и конечно, невероятные впечатления, которые останутся в памяти на долгое время. В программу входит не только сказочное представление, но и праздничное включение елки, загадки от Деда Мороза и Снегурочки, а также возможность сделать аквагрим для маленьких гостей.

Состав и информация:

Анимационная программа с большой новогодней ёлкой.

Хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, песни и загадки.

Продолжительность программы: 30 минут, за 40 минут до начала спектакля.

Аквагрим на втором этаже (за 50 минут до спектакля).

Музыкальное сопровождение: инструментальная группа Tenor’s Band (Олег Михайлов — фортепиано, Максим Токаев — аккордеон, Михаил Хохлов — бас, Алексей Балабанов — гитара, Александр Чеботарев — ударные).

Прекрасный способ встретить Новый год — с чудом, волшебством и настоящим праздником для всей семьи!