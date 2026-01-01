Спектакль Двенадцать месяцев

5… 4… 3… 2… 1… Нет, это не просто обратный отсчет до старта ракеты, а тот самый волнующий момент, когда весь мир, особенно дети, начинают считать месяцы до Нового года — самого долгожданного праздника на свете. Новый год — время чудес, сказок и волшебства, и для того, чтобы по-настоящему поверить в это, культурный центр «Меридиан» подготовил для вас удивительное новогоднее событие.
Погружение в сказку для всей семьи
14 и 30 декабря в «Меридиане» пройдет долгожданная новогодняя елка «12 месяцев». Знакомая с детства сказка, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, увлекательные игры и, конечно, подарки — все, что нужно для создания настоящего новогоднего настроения, ждёт вас здесь. Но это только начало! Для тех, кто устал от традиционных новогодних развлечений, приготовлены необычные сюрпризы.
Необыкновенные моменты
Подготовьтесь к анимации с элементами завораживающего песочного шоу, которое подарит незабываемые впечатления. К привычным новогодним песням добавятся живые выступления солистов ведущих оперных театров Москвы. Под настоящую музыку они исполнят любимые композиции с невероятной мощью и эмоциями, делая их абсолютно уникальными.
Фейерверки радости и волшебства
Что нужно для идеального Нового года? Яркие фейерверки эмоций, насыщенные радостью моменты, и конечно, невероятные впечатления, которые останутся в памяти на долгое время. В программу входит не только сказочное представление, но и праздничное включение елки, загадки от Деда Мороза и Снегурочки, а также возможность сделать аквагрим для маленьких гостей.
Состав и информация:
Прекрасный способ встретить Новый год — с чудом, волшебством и настоящим праздником для всей семьи!