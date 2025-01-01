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Двенадцать месяцев
Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

6+
Режиссер Вячеслав Стародубцев
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера по мотивам сказки Самуила Маршака

В основе оперы Сергея Баневича «Двенадцать месяцев» лежит одноимённая сказка Самуила Маршака, знакомая и детям, и взрослым.

Сюжет

Капризная Королева обещает целую корзину золота тому, кто под Новый год принесёт во дворец букет подснежников. Жадная Мачеха отправляет свою Падчерицу в зимний лес за цветами, где девушке предстоит встретить 12 братьев-месяцев.

Сжалившись над ней, Январь ненадолго уступает бразды правления Апрелю, чтобы сугробы расступились и на поляне появились весенние цветы.

Премьера на Малой сцене НОВАТа

Эта опера будет представлена на Малой сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) впервые.

Режиссура и сценография

Режиссёр-постановщик Вячеслав Стародубцев задумал, чтобы «в черно-белую зиму ворвались яркие краски». Новогодняя ёлка будет сделана из множества разноцветных шариков, а сцена превратится в мольберт, на котором каждый из 12 месяцев нарисует свой уникальный мир.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории, которая объединяет музыку, живопись и сценическое искусство!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 4 ноября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 700 ₽

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