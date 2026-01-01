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Двенадцать месяцев
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Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

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Возраст 0+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Сказка о двенадцати месяцах в Доме Гоголя

Зажигайте свечи и укутывайтесь пледом — приглашаем вас в мир русской народной сказки в обработке Самуила Маршака! Это трогательная история о девочке-падчерице, которая встречает всех двенадцать месяцев разом. Сказка представляет собой символ надежды в суровых зимних пейзажах и погружает зрителей в атмосферу волшебства.

Музыка великих композиторов

Под чарующие звуки произведений Петра Чайковского, Клода Дебюсси, Антонио Вивальди, Модеста Мусоргского и Ференца Листа, волшебный мир этой сказки оживает прямо на сцене. Вы станете свидетелями чуда: в холодную зимнюю пору появятся первые весенние цветы — нежные подснежники.

Искусство песочной анимации

Спектакль начнется в зимней чаще, где снег искрится серебром. Герои сказки оживают благодаря искусству песочной анимации — вы увидите, как каждая сцена рождается буквально из-под пальцев художника, что подарит вам незабываемые визуальные впечатления.

Удивительный рассказчик

Сказку прочитает замечательный актёр театра и кино Сергей Степанов. Его голос наполнит атмосферу особым теплом и магией. Запомните: чудеса случаются именно тогда, когда мы готовы поверить в них сердцем!

Информация для зрителей

  • Заменяемость артистов возможна.
  • Дети до 3 лет смогут посетить спектакль бесплатно, если не требуют отдельного места.
  • Продолжительность спектакля — 60 минут без антракта.
  • Рекомендованный возраст — 5+.
  • Возрастное ограничение — 0+

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Декабрь
19 декабря суббота
16:30
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 2500 ₽

Фотографии

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