Волшебная сказка на сцене нижегородского кукольного театра

Спектакль «Двенадцать месяцев» - это интерпретация классической сказки Самуила Яковлевича Маршака, основанная на чешской легенде о двенадцати месяцах. История рассказывает о маленькой принцессе, которую ждет удивительный подарок — 12 месяцев. Этот спектакль идет в Нижегородском театре кукол, известном своими яркими и интерактивными постановками для детей.

О чем спектакль?

Зрители встретятся со своенравной Королевой, которая в преддверии новогоднего праздника пожелала получить корзину весенних цветов — подснежников. Она обещает награду тому, кто принесет ей эти цветы. В центре сюжета также окажется жадная мачеха и ее дочка, а также сирота Падчерица, которая решится отправиться в лес за подснежниками. И, конечно же, в зимний холод доброй девочке помогут двенадцать братьев-месяцев.

Что ждет зрителей?

Спектакль обещает зрителям увлекательное мероприятие с яркими костюмами, интересными декорациями и интерактивными элементами, которые сделают его привлекательным как для детей, так и для взрослых. Путешествуя по всем временам года, зрители смогут насладиться снежной зимой, цветущей весной, жарким летом и яркой осенью, а также другими чудесными превращениями.

Кому будет интересно?

Спектакль адресован зрителям с 5 лет, особенно родителям с детьми от 6 лет, которые любят театр и куклы, а также всем, кто интересуется интерактивными постановками.