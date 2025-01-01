Новогоднее приключение на сцене Театра Русской Драмы

Приглашаем вас на захватывающее новогоднее путешествие, которое обещает удивить не только детей, но и взрослых. В спектакле, основанном на известной сказке С. Маршака, разворачивается сюжет, полный неожиданностей и волшебства.

Неожиданные повороты сюжета

Что произойдет, если солдат не отпустит на волю принца-бродягу? Как скажется на событиях встреча медведя с королевской свитой? И, наконец, какое решение примет капризная принцесса, неверно расставив запятую в фразе «казнить нельзя помиловать»? Эти и другие вопросы подождут свои ответы в театральной интерпретации.

Костюмы и музыка

Спектакль завораживает не только замечательной игрой актеров, но и сказочно-красивыми костюмами, которые переносят зрителей в мир фантазий. Музыкальное сопровождение становится ярким фоном для захватывающих событий, позволяя каждому сопереживать героям.

Тайны для маленьких зрителей

Двенадцать братьев-месяцев, знакомые многим с детства, помогут юной королеве и ее друзьям разгадать все секреты. Почему заморский принц не спешит жениться? Каковы желания Госпожи Канцлер и Посла Западной Державы? Эти вопросы найдут свои ответы в удивительном режиме, когда фантазия и реальность сливаются воедино.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения. Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи!