Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двенадцать месяцев
Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 6+
Продолжительность 1 час 25 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Новогоднее приключение на сцене Театра Русской Драмы

Приглашаем вас на захватывающее новогоднее путешествие, которое обещает удивить не только детей, но и взрослых. В спектакле, основанном на известной сказке С. Маршака, разворачивается сюжет, полный неожиданностей и волшебства.

Неожиданные повороты сюжета

Что произойдет, если солдат не отпустит на волю принца-бродягу? Как скажется на событиях встреча медведя с королевской свитой? И, наконец, какое решение примет капризная принцесса, неверно расставив запятую в фразе «казнить нельзя помиловать»? Эти и другие вопросы подождут свои ответы в театральной интерпретации.

Костюмы и музыка

Спектакль завораживает не только замечательной игрой актеров, но и сказочно-красивыми костюмами, которые переносят зрителей в мир фантазий. Музыкальное сопровождение становится ярким фоном для захватывающих событий, позволяя каждому сопереживать героям.

Тайны для маленьких зрителей

Двенадцать братьев-месяцев, знакомые многим с детства, помогут юной королеве и ее друзьям разгадать все секреты. Почему заморский принц не спешит жениться? Каковы желания Госпожи Канцлер и Посла Западной Державы? Эти вопросы найдут свои ответы в удивительном режиме, когда фантазия и реальность сливаются воедино.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения. Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи!

Режиссер
Михаил Щепенко
В ролях
Антонина Королева
Дарья Руденко
Сергей Нестеров
Елена Зотова
Дмитрий Поляков
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше