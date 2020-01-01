Меню
Двенадцать месяцев
Билеты от 0₽
Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

0+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О спектакле

Новогодняя музыкальная сказка для детей в Москве

Приглашаем детей дошкольного и младшего школьного возраста на восхитительное театральное путешествие в мир чудес! «Двенадцать месяцев» — это волшебная новогодняя сказка, которая окунет вас в атмосферу настоящего праздника.

Сюжет и герои

В центре сюжета — капризная королева, жаждущая увидеть подснежники посреди снежной зимы. Маленькая девочка решает отправиться в заколдованный лес на их поиски. Здесь она встречает двенадцать братьев-месяцев, каждый из которых обладает уникальной силой и характером. Их встречи обернутся настоящими чудесами.

Взаимодействие с зрителями

Судьба девочки зависит от вашей помощи, дорогие зрители. Только вместе с вами она сможет преодолеть все испытания, встретить братьев-месяцев и получить заветное волшебное кольцо, которое поможет ей исполнить заветные желания.

Новогодняя атмосфера

Приготовьтесь погрузиться в атмосферу зимнего леса, где древние силы природы оживают. В этой сказке доброта и смелость героини оказываются сильнее любого волшебства.

Приходите за мечтами!

Присоединяйтесь к нам в эту волшебную новогоднюю ночь у костра, чтобы увидеть, как добро побеждает, а самые искренние мечты сбываются!

Купить билет на спектакль Двенадцать месяцев

Декабрь
21 декабря воскресенье
11:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 700 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8

