Спектакль Двенадцать месяцев

Новогодняя музыкальная сказка для детей в Москве

Приглашаем детей дошкольного и младшего школьного возраста на восхитительное театральное путешествие в мир чудес! «Двенадцать месяцев» — это волшебная новогодняя сказка, которая окунет вас в атмосферу настоящего праздника.

Сюжет и герои

В центре сюжета — капризная королева, жаждущая увидеть подснежники посреди снежной зимы. Маленькая девочка решает отправиться в заколдованный лес на их поиски. Здесь она встречает двенадцать братьев-месяцев, каждый из которых обладает уникальной силой и характером. Их встречи обернутся настоящими чудесами.

Взаимодействие с зрителями

Судьба девочки зависит от вашей помощи, дорогие зрители. Только вместе с вами она сможет преодолеть все испытания, встретить братьев-месяцев и получить заветное волшебное кольцо, которое поможет ей исполнить заветные желания.

Новогодняя атмосфера

Приготовьтесь погрузиться в атмосферу зимнего леса, где древние силы природы оживают. В этой сказке доброта и смелость героини оказываются сильнее любого волшебства.

Приходите за мечтами!

Присоединяйтесь к нам в эту волшебную новогоднюю ночь у костра, чтобы увидеть, как добро побеждает, а самые искренние мечты сбываются!