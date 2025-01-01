Меню
Двенадцать месяцев
Спектакль Двенадцать месяцев

6+
Режиссер Александр Мацко
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Двенадцать месяцев» в театре «Премьера»

Говорят, будто была девочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу. В зимнюю ночь, когда метет вьюга, злая мачеха отправляет свою падчерицу в заснеженный лес, чтобы та отыскала весенние подснежники. Кроткая девочка не ослушивается приказа и оказывается в мире чудес, где отклики природы бескорыстны и добры.

Сказка, обладающая волшебством

Эта удивительная история С. Маршака, написанная 80 лет назад, погружает зрителя в атмосферу волшебства. Спектакль «Двенадцать месяцев» рассказывает о том, как чудо проявляется по-разному для разных людей. Для злых и жадных — это шанс на богатство, для капризной королевы — просто прихоть. Однако для доброй падчерицы чудо становится доступным благодаря ее честности и трудолюбию.

Новогоднее волшебство

В новогоднюю ночь, когда все месяцы приходят на помощь падчерице, зрители могут заметить, как ее доброта и чуткость открывают лесные тайны. Дети и взрослые увидят, как просто и красиво можно воспринять мир вокруг, если в сердце живет любовь и искренность.

Не пропустите этот спектакль, который хранит в себе мудрость и волшебство, заставляя верить в лучшее.

Январь
9 января пятница
10:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽
13:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽
16:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽
10 января суббота
10:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽
13:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽
16:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽
11 января воскресенье
10:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽
13:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽

