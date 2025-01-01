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Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

Постановка
Театр Российской Армии 6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «12 Месяцев»: Сказка о справедливости и красоте

Представляем вашему вниманию захватывающий спектакль «12 Месяцев», основанный на знаменитой авторской сказке Корнея Чуковского. Эта история о справедливости, которой так не хватает в нашем мире, расскажет о доброте и честности как о самых мудрых жизненных стратегиях.

Сюжет и идеи спектакля

В центре сюжета — беззащитная героиня, которую злая мачеха отправляет зимой в лес за цветами. Но на помощь ей приходят 12 Месяцев, готовые заступиться за сироту. Интригующая идея спектакля основана на уникальной структуре сюжета, в которой героиня получает возможность оценить красоту всех 12 месяцев сразу.

Режиссер и концепция

Спектакль поставила талантливая режиссер Юлия Шульева. Она стремится не просто рассказать историю, но и заразить зрителей любовью к театру во всем его многообразии. В рамках одного вечера зрители смогут познакомиться с различными театральными стилями: комедией дель арте, китайским театром, театром Но, пластической драмой, клоунадой, кукольным театром и театром синкретического действия, который соединяет сценическое действие с мультипликацией.

Молодежный подход к театру

«Мне хочется доказать, что сегодняшний театр способен общаться с юным зрителем на понятном ему языке. Я убеждена, что современный ребенок и подросток, привыкший к яркой визуальности и быстрой смене образов, нуждается в органичной для себя форме подачи материала», — делится своими мыслями Юлия Шульева. Она уверена, что именно таким образом можно открыть молодой аудитории красоту современного театра.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 декабря
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
17:00 от 500 ₽
26 декабря
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
17:00 от 500 ₽
4 января
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
14:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽
6 января
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
17:00 от 500 ₽

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