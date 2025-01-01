Меню
Двенадцать месяцев. Версия Снегурочки
Двенадцать месяцев. Версия Снегурочки

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт в Уральском центре народного искусства

Приглашаем вас на волшебный новогодний концерт, который состоится в Уральском центре народного искусства. В этом незабываемом мероприятии примет участие Уральский государственный русский оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Павла Васильева.

Сказочная история

Зрителям будет представлена добрая и поучительная история о непослушной внучке и её мудром дедушке. Чтобы отучить любимую внучку капризничать, дедушка устраивает для неё целое познавательное приключение в сказочном мире «12 месяцев». В ходе этого увлекательного путешествия девочка узнает много нового и запомнит важные уроки.

Сюрпризы для зрителей

Когда сказка подойдёт к концу, зрители окажутся свидетелями неожиданного сюрприза: главные герои истории окажутся сказочными персонажами! Концерт обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Мы также подготовим красочные интермедии и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Приходите и станьте частью этого волшебного новогоднего события! Да свершится чудо!

Декабрь
Январь
23 декабря вторник
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
24 декабря среда
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
2 января пятница
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
3 января суббота
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽

