Двенадцать месяцев. Новогодняя сказка
О концерте

Новогодняя сказка с Дедом Морозом и Снегурочкой

В этом году в соборе на Малой Грузинской вас ждет уникальный музыкальный праздник. Известная сказка вновь оживет в исполнении Деда Мороза и Снегурочки. Концерт обещает стать незабываемым событием для всей семьи.

Музыкальные мастера на сцене

Вокальный ансамбль «Мелодия», под руководством художественного руководителя и дирижёра Евгении Кудричевской, приглашает вас погрузиться в атмосферу зимней сказки. Концертмейстер Сергей Зубков и скрипачка Наталья Калиничева дополнят музыкальную палитру настоящими шедеврами классической музыки.

Программа вечера

В программе концерта звучат произведения таких великих композиторов, как:

  • И. С. Бах
  • Ж. Массне
  • П. Чайковский
  • Б. Бриттен
  • С. Рахманинов

Не обойдется и без рождественской народной музыки, которая создаст атмосферу настоящего праздника.

Зимнее волшебство для всей семьи

Этот концерт станет отличной возможностью провести время с близкими и насладиться праздничными ощущениями. Погрузитесь в мир музыки и сказок, и позвольте Деду Морозу и Снегурочке подарить вам сказочный вечер!

Январь
3 января суббота
15:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

