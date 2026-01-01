Спектакль Двенадцать месяцев. Новогодняя елка

Самый долгожданный праздник в культурном центре «Меридиан»

5… 4… 3… 2… 1… С этим волнением и нетерпением дети и взрослые всего мира считают дни до Нового года — самого долгожданного праздника. А для детей этот момент особенный, ведь именно они, верящие в чудеса, могут по-настоящему насладиться волшебством новогодней сказки. И если ваше сердце просит сказки, почему бы не подарить её и детям, и своему внутреннему ребенку?

Праздничная премьера в «Меридиане»

14 и 30 декабря в стенах культурного центра «Меридиан» состоится особая премьера — новогодняя елка «12 месяцев». Всем известная и любимая сказка, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры и подарки — всё, что нужно для настоящего новогоднего счастья. Но на этом чудеса не заканчиваются! Вас ждёт уникальная анимация с элементами завораживающего песочного шоу, а также выступления солистов ведущих оперных театров Москвы, которые исполнит знакомые новогодние песни живым, мощным голосом и под живую музыку.

Незабываемая новогодняя атмосфера

Эта новогодняя елка оставит яркие впечатления надолго. А в стоимость билета входит не только замечательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и много увлекательных активностей: хоровод вокруг ёлки, загадки, праздничное включение ёлки и аквагрим на втором этаже.

Организаторы и артисты

Автор идеи — Евгения Шубарева

Продюсер — Дмитрий Сибирцев

Художник песочной анимации — Алла Филиппова

Текст читает — Алексей Барабанов

Инструментальная группа Tenor’s Band:

Олег Михайлов — фортепиано

Максим Токаев — аккордеон

Михаил Хохлов — бас

Алексей Балабанов — гитара

Александр Чеботарев — ударные

Постановочная группа:

Музыкальная редакция — Олег Михайлов

Художник по свету — Тимофей Ермолин

Звукорежиссеры — Александр Ткаченко/Андрей Костров

Не упустите шанс подарить себе и своим близким незабываемую новогоднюю атмосферу с волшебной елкой и невероятными сюрпризами!