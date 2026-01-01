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Двенадцать месяцев. Новогодняя елка
Киноафиша Двенадцать месяцев. Новогодняя елка

Спектакль Двенадцать месяцев. Новогодняя елка

Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт

О спектакле

Самый долгожданный праздник в культурном центре «Меридиан»

5… 4… 3… 2… 1… С этим волнением и нетерпением дети и взрослые всего мира считают дни до Нового года — самого долгожданного праздника. А для детей этот момент особенный, ведь именно они, верящие в чудеса, могут по-настоящему насладиться волшебством новогодней сказки. И если ваше сердце просит сказки, почему бы не подарить её и детям, и своему внутреннему ребенку?

Праздничная премьера в «Меридиане»

14 и 30 декабря в стенах культурного центра «Меридиан» состоится особая премьера — новогодняя елка «12 месяцев». Всем известная и любимая сказка, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры и подарки — всё, что нужно для настоящего новогоднего счастья. Но на этом чудеса не заканчиваются! Вас ждёт уникальная анимация с элементами завораживающего песочного шоу, а также выступления солистов ведущих оперных театров Москвы, которые исполнит знакомые новогодние песни живым, мощным голосом и под живую музыку.

Незабываемая новогодняя атмосфера

Эта новогодняя елка оставит яркие впечатления надолго. А в стоимость билета входит не только замечательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и много увлекательных активностей: хоровод вокруг ёлки, загадки, праздничное включение ёлки и аквагрим на втором этаже.

Организаторы и артисты

Автор идеи — Евгения Шубарева
Продюсер — Дмитрий Сибирцев
Художник песочной анимации — Алла Филиппова
Текст читает — Алексей Барабанов
Инструментальная группа Tenor’s Band:

  • Олег Михайлов — фортепиано
  • Максим Токаев — аккордеон
  • Михаил Хохлов — бас
  • Алексей Балабанов — гитара
  • Александр Чеботарев — ударные

Постановочная группа:

  • Музыкальная редакция — Олег Михайлов
  • Художник по свету — Тимофей Ермолин
  • Звукорежиссеры — Александр Ткаченко/Андрей Костров

Не упустите шанс подарить себе и своим близким незабываемую новогоднюю атмосферу с волшебной елкой и невероятными сюрпризами!

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