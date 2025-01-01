Спектакль Двенадцать месяцев. Новогодняя ёлка

Музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев» — новогодняя премьера для детей в Останкино

С 13 декабря по 4 января вас и ваших детей ждет уникальное театральное событие — музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев». Эта постановка обещает стать настоящим подарком для маленьких зрителей и их родителей, ведь она выполнена на самом высоком уровне.

Классическая история в новом исполнении

«Двенадцать месяцев» — это знакомая с детства увлекательная и поучительная история, которая оживёт на сцене. Ваши любимые герои сойдут со страниц и экранов, чтобы рассказать о важности заботы, дружбы и щедрости. Спектакль наполнен живыми голосами и живым музыкальным сопровождением, что сделает его по-настоящему незабываемым.

Веселое вступление с Дедом Морозом и Снегурочкой

Перед началом спектакля маленьких зрителей ждут самые настоящие новогодние чудеса! Дед Мороз и Снегурочка уже за 30 минут до начала представления будут развлекать детей в фойе. Это отличная возможность поучаствовать в веселых играх, хороводе вокруг елки и множестве других замечательных забав.

Почему стоит посетить спектакль?

Выбор качественного и натурального развлечения для детей — это важная задача для заботливых родителей. Спектакль «Двенадцать месяцев» — идеальное решение, которое обеспечит вашим детям не только радость, но и полезные уроки, которые они запомнят на всю жизнь.

Приглашаем вас окунуться в атмосферу волшебства и сказки вместе с нами! Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые эмоции и радость от встречи с любимыми персонажами.