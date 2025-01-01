Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Двенадцать месяцев. Новогодняя ёлка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Двенадцать месяцев. Новогодняя ёлка

Спектакль Двенадцать месяцев. Новогодняя ёлка

Продолжительность 1 час 20 минут
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев» — новогодняя премьера для детей в Останкино

С 13 декабря по 4 января вас и ваших детей ждет уникальное театральное событие — музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев». Эта постановка обещает стать настоящим подарком для маленьких зрителей и их родителей, ведь она выполнена на самом высоком уровне.

Классическая история в новом исполнении

«Двенадцать месяцев» — это знакомая с детства увлекательная и поучительная история, которая оживёт на сцене. Ваши любимые герои сойдут со страниц и экранов, чтобы рассказать о важности заботы, дружбы и щедрости. Спектакль наполнен живыми голосами и живым музыкальным сопровождением, что сделает его по-настоящему незабываемым.

Веселое вступление с Дедом Морозом и Снегурочкой

Перед началом спектакля маленьких зрителей ждут самые настоящие новогодние чудеса! Дед Мороз и Снегурочка уже за 30 минут до начала представления будут развлекать детей в фойе. Это отличная возможность поучаствовать в веселых играх, хороводе вокруг елки и множестве других замечательных забав.

Почему стоит посетить спектакль?

Выбор качественного и натурального развлечения для детей — это важная задача для заботливых родителей. Спектакль «Двенадцать месяцев» — идеальное решение, которое обеспечит вашим детям не только радость, но и полезные уроки, которые они запомнят на всю жизнь.

Приглашаем вас окунуться в атмосферу волшебства и сказки вместе с нами! Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые эмоции и радость от встречи с любимыми персонажами.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
20 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
11:00 от 1000 ₽
26 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
27 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
11:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
28 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
11:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
29 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
11:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
30 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
11:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
3 января
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
11:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

А зори здесь тихие...
12+
Драма
А зори здесь тихие...
24 августа в 18:00 Театр на Малой Ордынке
от 1000 ₽
Марья Моревна и Кощей Бессмертный
0+
Детский
Марья Моревна и Кощей Бессмертный
12 октября в 12:00 Историко-этнографический театр
от 500 ₽
Хвост Dракона
18+
Иммерсивный
Хвост Dракона
6 сентября в 19:00 Измайлово
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше