Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двенадцать месяцев. Экзамен снегурочки
Киноафиша Двенадцать месяцев. Экзамен снегурочки

Спектакль Двенадцать месяцев. Экзамен снегурочки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на спектакль Двенадцать месяцев. Экзамен снегурочки

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
23 декабря вторник
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
24 декабря среда
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
2 января пятница
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
3 января суббота
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
4 января воскресенье
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Михаил Шахназаров. История в стиле Fine
18+
Моноспектакль
Михаил Шахназаров. История в стиле Fine
7 октября в 19:00 Ben Hall
от 2000 ₽
Новогодняя лавка чудес
6+
Детский Детские елки
Новогодняя лавка чудес
8 января в 14:00 Театр эстрады
от 600 ₽
Письма живого усопшего
18+
Танцевальный
Письма живого усопшего
5 октября в 19:00 Новая актерская школа
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше