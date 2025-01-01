Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте/спектакле
Киноафиша
Двенадцать месяцев. Экзамен снегурочки
Спектакль Двенадцать месяцев. Экзамен снегурочки
6+
детские елки
Возраст
6+
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на спектакль Двенадцать месяцев. Экзамен снегурочки
Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
23 декабря
вторник
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина
Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
Купить билеты
от 1000 ₽
24 декабря
среда
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина
Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
Купить билеты
от 1000 ₽
2 января
пятница
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина
Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
Купить билеты
от 1000 ₽
3 января
суббота
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина
Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
Купить билеты
от 1000 ₽
4 января
воскресенье
13:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина
Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
Купить билеты
от 1000 ₽
В ближайшие дни
18+
Моноспектакль
Михаил Шахназаров. История в стиле Fine
7 октября в 19:00
Ben Hall
от 2000 ₽
6+
Детский
Детские елки
Новогодняя лавка чудес
8 января в 14:00
Театр эстрады
от 600 ₽
18+
Танцевальный
Письма живого усопшего
5 октября в 19:00
Новая актерская школа
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667