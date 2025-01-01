Спектакль Две зимы — Два лета. «Матрёшки» и «Сплав»

Фестиваль театральных предложений: новые горизонты театра кукол в Екатеринбурге

С 15 по 24 августа в городе пройдет «Фестиваль театральных предложений», организованный студентами курса «Практика проектной деятельности в современном театре кукол». Мероприятие возглавляют опытные педагоги Наталья Гаранина и Анна Иванова-Брашинская.

В течение фестиваля студенты представят свои спектакли, созданные в рамках обучения, на различных городских площадках. Это уникальная возможность увидеть свежие театральные работы и поддержать молодые таланты.

Программа фестиваля

На театральной платформе состоятся показы следующих спектаклей:

Этот спектакль-расследование снимает лак и краски с праздничного национального сувенира — матрешки. Основываясь на реальных историях создательниц и хранительниц матрешек, спектакль открывает новые грани этого известного символа России.

Спектакль основан на реальных событиях — несчастном случае, который кардинально изменил жизнь одного человека. Его последствия затрагивают и остальных участников, создавая глубокую и трогательную историю о взаимосвязях и судьбах.

«МАТРЁШКИ» (Светлана Коробова, Нижний Новгород)

(Светлана Коробова, Нижний Новгород) «СПЛАВ» (Павел Дитятин, Пермь)

Обсуждение после спектаклей

После каждого показа зрители смогут поучаствовать в обсуждении с режиссерами и актерами. Это отличная возможность поделиться своими впечатлениями и задать вопросы о процессе создания спектаклей.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального события!