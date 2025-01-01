Спектакль Две зимы — Два лета. «Будет ласковый дождь» и «Варенье»

Фестиваль театральных предложений: новые горизонты театра кукол в Екатеринбурге

С 15 по 24 августа пройдет «Фестиваль театральных предложений», организованный студентами курса «Практика проектной деятельности в современном театре кукол» под руководством Натальи Гараниной и Анны Ивановой-Брашинской. Этот фестиваль представляет собой уникальную возможность для студентов показать результаты своего творчества на городских площадках.

Спектакли, которые стоит увидеть

На театральной платформе зрителей ждут две захватывающие постановки:

«БУДЕТ ЛАСКОВЫЙ ДОЖДЬ» Автор: Максим Юшко, Красноярск. Что делает «умный дом», когда нас нет дома? И что произойдет, если нас не станет? Эта постановка, вдохновленная одноименным рассказом Рэя Брэдбери, исследует «эстетику отсутствия» на сцене, ставя перед зрителями важные вопросы о взаимодействии человека и технологий.

Автор: Максим Юшко, Красноярск. «ВАРЕНЬЕ» Автор: Галина Шемберг, Барнаул. Сиквел рассказа Рэя Брэдбери «Электрическое тело пою!» задает вопрос: может ли «умная помощница» решить проблему коммуникации между людьми? Этот спектакль поднимает актуальные темы о нашем взаимодействии в эпоху технологий.

Обсуждение после показов

После каждой постановки зрители смогут поучаствовать в обсуждении с режиссерами и актерами. Это отличная возможность поделиться своими впечатлениями и задать вопросы о спектаклях. Не упустите шанс стать частью театрального диалога!

Приходите на «Фестиваль театральных предложений» и погрузитесь в мир современного театра кукол!