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Две зимы — Два лета. «Будет ласковый дождь» и «Варенье»
Киноафиша Две зимы — Два лета. «Будет ласковый дождь» и «Варенье»

Спектакль Две зимы — Два лета. «Будет ласковый дождь» и «Варенье»

Постановка
Ельцин Центр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фестиваль театральных предложений: новые горизонты театра кукол в Екатеринбурге 

С 15 по 24 августа пройдет «Фестиваль театральных предложений», организованный студентами курса «Практика проектной деятельности в современном театре кукол» под руководством Натальи Гараниной и Анны Ивановой-Брашинской. Этот фестиваль представляет собой уникальную возможность для студентов показать результаты своего творчества на городских площадках.

Спектакли, которые стоит увидеть

На театральной платформе зрителей ждут две захватывающие постановки:

  • «БУДЕТ ЛАСКОВЫЙ ДОЖДЬ» Автор: Максим Юшко, Красноярск.

    Что делает «умный дом», когда нас нет дома? И что произойдет, если нас не станет? Эта постановка, вдохновленная одноименным рассказом Рэя Брэдбери, исследует «эстетику отсутствия» на сцене, ставя перед зрителями важные вопросы о взаимодействии человека и технологий.

  • «ВАРЕНЬЕ» Автор: Галина Шемберг, Барнаул.

    Сиквел рассказа Рэя Брэдбери «Электрическое тело пою!» задает вопрос: может ли «умная помощница» решить проблему коммуникации между людьми? Этот спектакль поднимает актуальные темы о нашем взаимодействии в эпоху технологий.

Обсуждение после показов

После каждой постановки зрители смогут поучаствовать в обсуждении с режиссерами и актерами. Это отличная возможность поделиться своими впечатлениями и задать вопросы о спектаклях. Не упустите шанс стать частью театрального диалога!

Приходите на «Фестиваль театральных предложений» и погрузитесь в мир современного театра кукол!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 19 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
19:00 от 600 ₽

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