Спектакль Две зимы — Два лета. «Белый стих» и «Куколка»

С 15 по 24 августа в нашем городе пройдет уникальное событие — «Фестиваль театральных предложений», организованный талантливыми студентами курса «Практика проектной деятельности в современном театре кукол» под руководством Натальи Гараниной и Анны Ивановой-Брашинской. В рамках фестиваля вы сможете увидеть спектакли, созданные самими студентами. Это будут смелые эксперименты и оригинальные интерпретации!
17 августа на театральной площадке состоятся показы двух увлекательных спектаклей:
После каждого показа зрители смогут пообщаться с режиссерами и актерами, поделиться своими впечатлениями и задать вопросы. Это отличная возможность для диалога и глубокого понимания увиденного.
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального приключения! Откройте для себя современные тенденции в кукольном театре и насладитесь уникальным театральным опытом.