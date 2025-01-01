Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Две зимы — Два лета. «Белый стих» и «Куколка»
Киноафиша Две зимы — Два лета. «Белый стих» и «Куколка»

Спектакль Две зимы — Два лета. «Белый стих» и «Куколка»

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фестиваль театральных предложений: новое слово в кукольном театре

С 15 по 24 августа в нашем городе пройдет уникальное событие — «Фестиваль театральных предложений», организованный талантливыми студентами курса «Практика проектной деятельности в современном театре кукол» под руководством Натальи Гараниной и Анны Ивановой-Брашинской. В рамках фестиваля вы сможете увидеть спектакли, созданные самими студентами. Это будут смелые эксперименты и оригинальные интерпретации!

Программа феста

17 августа на театральной площадке состоятся показы двух увлекательных спектаклей:

  • «БЕЛЫЙ СТИХ» — автор Джамиль Билялова, Санкт-Петербург. Этот спектакль предлагает зрителям наблюдать за сложными отношениями, раскрывая их через призму движения и статичного состояния, игры света и тени.
  • «КУКОЛКА» — автор Светлана Запорожская, Орск. Научный эксперимент на кукольной сцене, поставленный по мотивам одноименного рассказа Рэя Брэдбери. Спектакль исследует, что победит — вера в невозможное или страх перед неизвестным.

Обсуждения после спектаклей

После каждого показа зрители смогут пообщаться с режиссерами и актерами, поделиться своими впечатлениями и задать вопросы. Это отличная возможность для диалога и глубокого понимания увиденного.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального приключения! Откройте для себя современные тенденции в кукольном театре и насладитесь уникальным театральным опытом.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 17 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Жениться, барин, вам пора!
12+
Комедия
Жениться, барин, вам пора!
27 августа в 19:00 Екатеринбургский дом актера
от 600 ₽
Раневская «Сквозь смех и слезы»
12+
Комедия
Раневская «Сквозь смех и слезы»
24 сентября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1200 ₽
Зайкина избушка
0+
Музыка Детский Интерактивный
Зайкина избушка
29 ноября в 11:30 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше