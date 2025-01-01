Спектакль Две зимы — Два лета. «Белый стих» и «Куколка»

Фестиваль театральных предложений: новое слово в кукольном театре

С 15 по 24 августа в нашем городе пройдет уникальное событие — «Фестиваль театральных предложений», организованный талантливыми студентами курса «Практика проектной деятельности в современном театре кукол» под руководством Натальи Гараниной и Анны Ивановой-Брашинской. В рамках фестиваля вы сможете увидеть спектакли, созданные самими студентами. Это будут смелые эксперименты и оригинальные интерпретации!

Программа феста

17 августа на театральной площадке состоятся показы двух увлекательных спектаклей:

«БЕЛЫЙ СТИХ» — автор Джамиль Билялова, Санкт-Петербург. Этот спектакль предлагает зрителям наблюдать за сложными отношениями, раскрывая их через призму движения и статичного состояния, игры света и тени.

«КУКОЛКА» — автор Светлана Запорожская, Орск. Научный эксперимент на кукольной сцене, поставленный по мотивам одноименного рассказа Рэя Брэдбери. Спектакль исследует, что победит — вера в невозможное или страх перед неизвестным.

Обсуждения после спектаклей

После каждого показа зрители смогут пообщаться с режиссерами и актерами, поделиться своими впечатлениями и задать вопросы. Это отличная возможность для диалога и глубокого понимания увиденного.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального приключения! Откройте для себя современные тенденции в кукольном театре и насладитесь уникальным театральным опытом.