Спектакль Две зимы — Два лета. «Белый стих» и «83 дня»

С 15 по 24 августа в рамках «Фестиваля театральных предложений» на городских площадках зрители смогут увидеть работы студентов, обучающихся на курсе «Практика проектной деятельности в современном театре кукол». Фестиваль организован под руководством Натальи Гараниной и Анны Ивановой-Брашинской.
В этом году в программе фестиваля представлены два спектакля:
После каждого показа зрители смогут пообщаться с режиссерами и актерами, поделиться своими впечатлениями и задать вопросы. Это отличная возможность для глубокого погружения в тему и обмена мнениями.
Не упустите шанс стать частью театрального события, которое объединяет студентов и зрителей в мире искусства!