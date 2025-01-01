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Две зимы — Два лета. «Белый стих» и «83 дня»
Киноафиша Две зимы — Два лета. «Белый стих» и «83 дня»

Спектакль Две зимы — Два лета. «Белый стих» и «83 дня»

Постановка
Ельцин Центр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фестиваль театральных предложений в Екатеринбурге

С 15 по 24 августа в рамках «Фестиваля театральных предложений» на городских площадках зрители смогут увидеть работы студентов, обучающихся на курсе «Практика проектной деятельности в современном театре кукол». Фестиваль организован под руководством Натальи Гараниной и Анны Ивановой-Брашинской.

Программа фестиваля

В этом году в программе фестиваля представлены два спектакля:

  • «БЕЛЫЙ СТИХ» Джамиля Билялова (Санкт-Петербург)
    Спектакль посвящен наблюдению за чужими и собственными отношениями, исследуя их в движении и статике, светом и тенью. Это возможность задуматься о тонких гранях человеческих взаимодействий.
  • «83 ДНЯ» Артем Чистяков (Челябинск)
    Этот спектакль рассказывает о жизни Оути Хисаси, который после облучения не совместимой с жизнью дозой радиации провел долгие дни в больнице. Постановка поднимает актуальные вопросы о мотивах ученых, поддерживающих жизнь в пациенте.

Обсуждение спектаклей

После каждого показа зрители смогут пообщаться с режиссерами и актерами, поделиться своими впечатлениями и задать вопросы. Это отличная возможность для глубокого погружения в тему и обмена мнениями.

Не упустите шанс стать частью театрального события, которое объединяет студентов и зрителей в мире искусства!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 17 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
19:00 от 600 ₽

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