Спектакль Две зимы — Два лета. «Белый стих» и «83 дня»

Фестиваль театральных предложений в Екатеринбурге

С 15 по 24 августа в рамках «Фестиваля театральных предложений» на городских площадках зрители смогут увидеть работы студентов, обучающихся на курсе «Практика проектной деятельности в современном театре кукол». Фестиваль организован под руководством Натальи Гараниной и Анны Ивановой-Брашинской.

Программа фестиваля

В этом году в программе фестиваля представлены два спектакля:

«БЕЛЫЙ СТИХ» Джамиля Билялова (Санкт-Петербург)

Спектакль посвящен наблюдению за чужими и собственными отношениями, исследуя их в движении и статике, светом и тенью. Это возможность задуматься о тонких гранях человеческих взаимодействий.

Спектакль посвящен наблюдению за чужими и собственными отношениями, исследуя их в движении и статике, светом и тенью. Это возможность задуматься о тонких гранях человеческих взаимодействий. «83 ДНЯ» Артем Чистяков (Челябинск)

Этот спектакль рассказывает о жизни Оути Хисаси, который после облучения не совместимой с жизнью дозой радиации провел долгие дни в больнице. Постановка поднимает актуальные вопросы о мотивах ученых, поддерживающих жизнь в пациенте.

Обсуждение спектаклей

После каждого показа зрители смогут пообщаться с режиссерами и актерами, поделиться своими впечатлениями и задать вопросы. Это отличная возможность для глубокого погружения в тему и обмена мнениями.

Не упустите шанс стать частью театрального события, которое объединяет студентов и зрителей в мире искусства!