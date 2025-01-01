Спектакль Две зимы — Два лета. «А.Л.Ж.И.Р» и «Вельд. Рефлексия»

С 15 по 24 августа в нашем городе пройдет «Фестиваль театральных предложений», организованный студентами «Практики проектной деятельности в современном театре кукол» и их наставниками Натальей Гараниной и Анной Ивановой-Брашинской. Это уникальное событие станет площадкой для показа спектаклей, созданных будущими театральными деятелями в ходе их обучения.
В рамках фестиваля зрители смогут увидеть два захватывающих спектакля:
После показа состоится обсуждение с режиссерами и актерами, где зрители смогут поделиться своими впечатлениями и задать интересующие вопросы. Это отличная возможность погрузиться в творческий процесс и узнать больше о замыслах создателей спектаклей.
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального события и насладиться работами молодых талантов!