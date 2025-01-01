Спектакль Две зимы — Два лета. «А.Л.Ж.И.Р» и «Вельд. Рефлексия»

Фестиваль театральных предложений в Екатеринбурге

С 15 по 24 августа в нашем городе пройдет «Фестиваль театральных предложений», организованный студентами «Практики проектной деятельности в современном театре кукол» и их наставниками Натальей Гараниной и Анной Ивановой-Брашинской. Это уникальное событие станет площадкой для показа спектаклей, созданных будущими театральными деятелями в ходе их обучения.

Спектакли, которые нельзя пропустить

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть два захватывающих спектакля:

«А.Л.Ж.И.Р» (режиссер Петр Кобзев, Барнаул) — это история о любви и боли, раскрывающая судьбы женщин в Акмолинском лагере. Спектакль обещает сильные эмоциональные переживания и глубокие размышления о человеческой судьбе.

(режиссер Петр Кобзев, Барнаул) — это история о любви и боли, раскрывающая судьбы женщин в Акмолинском лагере. Спектакль обещает сильные эмоциональные переживания и глубокие размышления о человеческой судьбе. «ВЕЛЬД. РЕФЛЕКСИЯ» (режиссер Павел Дитятин, Пермь) — постановка, основанная на рассказе Рэя Брэдбери «Вельд». В этом доме «всё — для счастья», но в детской комнате, по подозрению родителей, «что-то не так». Закадровый текст, музыка и пластика создают объемное пространство, где каждый момент может обернуться неожиданностью.

Обсуждение после спектаклей

После показа состоится обсуждение с режиссерами и актерами, где зрители смогут поделиться своими впечатлениями и задать интересующие вопросы. Это отличная возможность погрузиться в творческий процесс и узнать больше о замыслах создателей спектаклей.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального события и насладиться работами молодых талантов!