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Две зимы — Два лета. «А.Л.Ж.И.Р» и «Вельд. Рефлексия»
Киноафиша Две зимы — Два лета. «А.Л.Ж.И.Р» и «Вельд. Рефлексия»

Спектакль Две зимы — Два лета. «А.Л.Ж.И.Р» и «Вельд. Рефлексия»

Постановка
Ельцин Центр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фестиваль театральных предложений в Екатеринбурге

С 15 по 24 августа в нашем городе пройдет «Фестиваль театральных предложений», организованный студентами «Практики проектной деятельности в современном театре кукол» и их наставниками Натальей Гараниной и Анной Ивановой-Брашинской. Это уникальное событие станет площадкой для показа спектаклей, созданных будущими театральными деятелями в ходе их обучения.

Спектакли, которые нельзя пропустить

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть два захватывающих спектакля:

  • «А.Л.Ж.И.Р» (режиссер Петр Кобзев, Барнаул) — это история о любви и боли, раскрывающая судьбы женщин в Акмолинском лагере. Спектакль обещает сильные эмоциональные переживания и глубокие размышления о человеческой судьбе.
  • «ВЕЛЬД. РЕФЛЕКСИЯ» (режиссер Павел Дитятин, Пермь) — постановка, основанная на рассказе Рэя Брэдбери «Вельд». В этом доме «всё — для счастья», но в детской комнате, по подозрению родителей, «что-то не так». Закадровый текст, музыка и пластика создают объемное пространство, где каждый момент может обернуться неожиданностью.

Обсуждение после спектаклей

После показа состоится обсуждение с режиссерами и актерами, где зрители смогут поделиться своими впечатлениями и задать интересующие вопросы. Это отличная возможность погрузиться в творческий процесс и узнать больше о замыслах создателей спектаклей.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального события и насладиться работами молодых талантов!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 16 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
19:00 от 600 ₽

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