Две тысячи ярдов
16+
Две тысячи ярдов: Музыка, которая трогает сердце

Группа «Две тысячи ярдов» известна широкой аудитории благодаря своему хиту «Верните в моду любовь». Этот трек стал настоящим гимном дружбы и любви, но путь к популярности был далеко не простым.

От артхауса к сердцу народа

Первые два альбома коллектива погружают слушателя в атмосферу артхаусного русского кино, полную деструктива и безысходности. Именно такие контрасты и зацепили первых поклонников группы. Несмотря на мрачные темы, в их музыке всегда присутствует самобытность и простота, которые делают её близкой народу.

Новый взгляд на знакомые темы

Каждый новый релиз группы предлагает свежий взгляд на вечные темы дружбы и любви, что позволяет им оставаться актуальными для зрителей и слушателей. «Две тысячи ярдов» продолжают удивлять и вдохновлять, сочетая в своих текстах глубокие размышления и мелодичность.

Не упустите возможность погрузиться в мир их музыки и открыть для себя новые грани творчества этой уникальной группы!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
В других городах

Воронеж, 31 октября
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Наконечный
16+
Хип-хоп
Наконечный
23 ноября в 19:00 Сто ручьев
от 800 ₽
Stand Up: Гурам Амарян и друзья
18+
Юмор
Stand Up: Гурам Амарян и друзья
19 ноября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 1400 ₽
Стендап
18+
Юмор
Стендап
12 августа в 20:00 Воронежский стендап-клуб
от 300 ₽
