Две судьбы
12+
О концерте

Концерт в честь Владимира Высоцкого

Приглашаем вас на традиционный концерт, посвященный великому поэту и актеру Владимиру Высоцкому. Артист Молодежного театра на Фонтанке Владимир Маслаков исполнит песни и стихи, ставшие символом целой эпохи.

Программа концерта

В этот вечер вам предложат уникальную программу, составленную из самых известных и любимых произведений Высоцкого. Зрители смогут насладиться как музыкальными композициями, так и глубокими стихами, которые отражают внутренний мир мастера.

Почему стоит посетить?

Концерт — это не только возможность вспомнить о Высоцком, но и шанс увидеть интерпретацию его творчества через призму современности. Владимир Маслаков известен своим уникальным стилем и умением передать эмоциональную нагрузку стихов Высоцкого.

Присоединяйтесь к празднованию таланта Владимира Семёновича, который остается актуальным во все времена. Не упустите возможность вновь прикоснуться к культуре и искусству, которые он оставил в наследство!

Январь
25 января воскресенье
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

