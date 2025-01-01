Две судьбы

Концерт в честь Владимира Высоцкого

Приглашаем вас на традиционный концерт, посвященный великому поэту и актеру Владимиру Высоцкому. Артист Молодежного театра на Фонтанке Владимир Маслаков исполнит песни и стихи, ставшие символом целой эпохи.

Программа концерта

В этот вечер вам предложат уникальную программу, составленную из самых известных и любимых произведений Высоцкого. Зрители смогут насладиться как музыкальными композициями, так и глубокими стихами, которые отражают внутренний мир мастера.

Почему стоит посетить?

Концерт — это не только возможность вспомнить о Высоцком, но и шанс увидеть интерпретацию его творчества через призму современности. Владимир Маслаков известен своим уникальным стилем и умением передать эмоциональную нагрузку стихов Высоцкого.

Присоединяйтесь к празднованию таланта Владимира Семёновича, который остается актуальным во все времена. Не упустите возможность вновь прикоснуться к культуре и искусству, которые он оставил в наследство!