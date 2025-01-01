Меню
Две маленькие трагедии *про себя
Две маленькие трагедии *про себя

Спектакль Две маленькие трагедии *про себя

18+
Режиссер Кирилл Скибо
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по текстам А. С. Пушкина

Режиссер: Кирилл Скибо

«По текстам А.С. Пушкина» — это уникальный театральный проект, который предлагает зрителям нестандартное восприятие классической литературы. Каждый показ этого спектакля отличается своей формой повествования, создавая неповторимую атмосферу и уникальный опыт для каждого зрителя.

Идея спектакля

Режиссер Кирилл Скибо утверждает: «Это не спектакль. Я не шучу, заигрывать мне не с кем, ибо меня никто не знает». Этот проект представляет собой своеобразное размышление над текстами Пушкина, где каждый может найти что-то свое. «Искренне не рекомендую это смотреть. Но и нам работать надо, поймите правильно, мы три с половиной года пытаемся читать Пушкина. Что с нас взять?» — говорит Скибо, подчеркивая, что это скорее эксперимент и выбор, чем традиционное театральное представление.

Уникальные моменты

Среди ярких образов спектакля — образ черного солнца, танцы на могиле и игра тумана. «После ночи, в которой было всё, утром не мог открыть глаза, они слиплись, и я увидел: как светит черное солнце, танцую я на могиле, а хлопает и смеется туман», — описывает один из ключевых моментов. Эти образы создают загадочную атмосферу и побуждают задуматься о смысле жизни и смерти.

Для кого этот спектакль

Спектакль будет интересен не только поклонникам творчества Пушкина, но и тем, кто ищет новые формы театрального искусства. Если вы готовы к экспериментам и стремитесь к глубокому пониманию классической литературы, этот проект — именно для вас.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального эксперимента и погрузиться в мир Пушкина, как вы его еще не знали.

Расписание

