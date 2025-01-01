Спектакль Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia!

От Чикаго до Мамма Мии: Мюзикл-шоу, два в одном!

Приглашаем вас на уникальное мюзикл-шоу «Из Chicago в Mamma Mia!», где встречаются две легенды театрального мира. В этом объединенном формате вы сможете насладиться яркими ариями и сохранившимся сюжетом как «Чикаго», так и «Мамма Мия!».

Погружение в мир мюзиклов

В ходе спектакля зрителя ждет незабываемое путешествие: сначала в тюрьму округа Чикаго, а затем на солнечный греческий остров. Как можно описать мюзикл «Чикаго»? Три слова — шок, шик и блеск — идеально отражают его суть. Это история о скандалах, грехе, коррупции и славе, дополненная невероятной стильной хореографией в духе Боба Фосса.

Романтика и комедия: Mamma Mia!

Мюзикл «Mamma Mia!» — это современная, жизнеутверждающая романтическая комедия. Сюжет разворачивается на греческом острове и насыщен комедийными ситуациями, которые подчеркивает солнечная музыка ABBA. Яркие костюмы и остроумные диалоги героев создают незабываемую атмосферу.

Каст спектакля

В роли главных персонажей выступят:

Сергей Ли

Валерия Ланская

Анна Гученкова

Виктория Канаткина

Алексей Бобров

Константин Соколов

Дмитрий Янковский

Евгений Безгин

Станислав Чунихин

Марина Чирикова

Анжела Чашина

Олеся Стученко

Артём Коверзенко

Олег Киблер

Елизавета Барановская

Мария Кораблева

Не упустите возможность стать частью этого яркого и запоминающегося шоу!