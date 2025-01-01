Спектакль Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia!

Приглашаем вас на уникальное мюзикл-шоу «Из Chicago в Mamma Mia!», где встречаются две легенды театрального мира. В этом объединенном формате вы сможете насладиться яркими ариями и сохранившимся сюжетом как «Чикаго», так и «Мамма Мия!».
В ходе спектакля зрителя ждет незабываемое путешествие: сначала в тюрьму округа Чикаго, а затем на солнечный греческий остров. Как можно описать мюзикл «Чикаго»? Три слова — шок, шик и блеск — идеально отражают его суть. Это история о скандалах, грехе, коррупции и славе, дополненная невероятной стильной хореографией в духе Боба Фосса.
Мюзикл «Mamma Mia!» — это современная, жизнеутверждающая романтическая комедия. Сюжет разворачивается на греческом острове и насыщен комедийными ситуациями, которые подчеркивает солнечная музыка ABBA. Яркие костюмы и остроумные диалоги героев создают незабываемую атмосферу.
В роли главных персонажей выступят:
Не упустите возможность стать частью этого яркого и запоминающегося шоу!