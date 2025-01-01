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Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia!
Киноафиша Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia!

Спектакль Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia!

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

От Чикаго до Мамма Мии: Мюзикл-шоу, два в одном!

Приглашаем вас на уникальное мюзикл-шоу «Из Chicago в Mamma Mia!», где встречаются две легенды театрального мира. В этом объединенном формате вы сможете насладиться яркими ариями и сохранившимся сюжетом как «Чикаго», так и «Мамма Мия!».

Погружение в мир мюзиклов

В ходе спектакля зрителя ждет незабываемое путешествие: сначала в тюрьму округа Чикаго, а затем на солнечный греческий остров. Как можно описать мюзикл «Чикаго»? Три слова — шок, шик и блеск — идеально отражают его суть. Это история о скандалах, грехе, коррупции и славе, дополненная невероятной стильной хореографией в духе Боба Фосса.

Романтика и комедия: Mamma Mia!

Мюзикл «Mamma Mia!» — это современная, жизнеутверждающая романтическая комедия. Сюжет разворачивается на греческом острове и насыщен комедийными ситуациями, которые подчеркивает солнечная музыка ABBA. Яркие костюмы и остроумные диалоги героев создают незабываемую атмосферу.

Каст спектакля

В роли главных персонажей выступят:

  • Сергей Ли
  • Валерия Ланская
  • Анна Гученкова
  • Виктория Канаткина
  • Алексей Бобров
  • Константин Соколов
  • Дмитрий Янковский
  • Евгений Безгин
  • Станислав Чунихин
  • Марина Чирикова
  • Анжела Чашина
  • Олеся Стученко
  • Артём Коверзенко
  • Олег Киблер
  • Елизавета Барановская
  • Мария Кораблева

Не упустите возможность стать частью этого яркого и запоминающегося шоу!

В ролях
Лика Рулла
Сергей Ли
Валерия Ланская
Анна Гученкова
Виктория Канаткина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 19 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

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