Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Две дамочки в сторону севера
Билеты от 1500₽
Киноафиша Две дамочки в сторону севера

Спектакль Две дамочки в сторону севера

Постановка
Театр в Хамовниках 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Одна из самых популярных пьес современной французской драматургии

«Две дамочки в сторону севера» — одна из самых популярных современных пьес, созданных французским драматургом Пьером Ноттом. Её успех объясняется сочетанием комедийного стиля с элементами глубокой печали и психологической драмы. Пьеса имеет характер лихого роуд-муви, который разворачивается на фоне сложных человеческих взаимоотношений.

Завязка сюжета

Две сестры, уже далеко не юные, начинают безумное путешествие по Франции, направляясь к своему родному Северу. Причиной их поездки становится необходимость захоронить прах матери, недавно скончавшейся. Эта трагическая отправная точка вскоре перерастает в калейдоскоп нелепых ситуаций и забавных приключений.

Путешествие и комичные ситуации

Дамочки угоняют огромный автобус и сталкиваются с множеством неожиданных обстоятельств: посещают театр и морг, попадают в полицейский участок и диско-бар. Их приключения, наполненные черным юмором и абсурдом, оставляют ошеломленных встречных за спиной и раскрывают неподдельные эмоции героинь.

В ходе путешествия сестры вспоминают старые обиды и выясняют отношения. Их спорные диалоги и воспоминания способствуют постепенному осознанию их настоящей близости и родства. Смех и слезы переплетаются, создавая полотно, где комедия обретает драматический оттенок.

Признание и популярность

«Две дамочки в сторону севера» была признана критиками Франции лучшей пьесой 2008 года. Переведенная на множество языков, она была поставлена на сценах более чем в десяти странах, завоевав международное признание и сердца зрителей по всему миру.

Режиссер
Вадим Дубровицкий
В ролях
Елена Ксенофонтова
Елена Ксенофонтова
Анна Якунина
Анна Якунина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 1500 ₽
30 ноября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера

В ближайшие дни

В детской
6+
Детский Музыка
В детской
15 ноября в 12:00 Детский музыкальный театр юного актера
от 700 ₽
Ученая семейка и 3D принтер
6+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и 3D принтер
14 сентября в 12:40 Центральный дом актера
от 5000 ₽
0+
Детский Иммерсивный
Лунтик: Мой первый Новый год!
28 декабря в 13:30 Измайлово
от 790 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше