Безумное путешествие по Франции

«Две дамочки в сторону севера» — одна из самых популярных современных пьес, написанных во Франции, автором которой является Пьер Нотт. Драматург, журналист, режиссёр и актёр, Нотт сумел создать произведение, которое сочетает в себе элементы комедии и драмы. В пьесе ярко переплетаются безудержный смех и глубокая печаль, а также черты роуд-муви и психологической драмы.

Сюжет пьесы

Две не самые юные сестры отправляются в странное и безумное путешествие по Франции, направляясь на родной Север. Причина их поездки не из радостных: им предстоит похоронить прах матери, которая недавно ушла из жизни. Странствующие на угнанном автобусе эксцентричные дамочки оказываются в неожиданных местах: театре, морге, полицейском участке и диско-баре. Они словно ураган проносятся мимо потрясённых людей, одновременно выясняя отношения, вспоминая старые обиды и, возможно, приближаясь к осознанию своей собственной близости.

Признание и успех

Пьеса была признана критиками Франции лучшей пьесой 2008 года. Она переведена на множество языков и поставлена на сценах более чем десяти стран мира.