Музыкальная сказка о волшебстве и счастье

По пьесе Романа Сефа и Татьяны Карелиной, спектакль «Две Бабы-яги» приглашает детей в увлекательное путешествие в мир волшебства и загадок. Главные героини – две Бабы-яги, которые не только обучат детей важным жизненным урокам, но и дадут ответы на вопросы, что нужно сделать, чтобы стать настоящим героем.

Волшебство и важные вопросы

Как стать Бабой-ягой и повернуть время вспять? Как найти путь к настоящему счастью? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на сцене в музыкальной и веселой атмосфере, где каждый зритель сможет стать частью сказки.

Для кого этот спектакль

«Две Бабы-яги» – спектакль для юных зрителей, в котором они смогут не только насладиться красивой музыкой и танцами, но и погрузиться в волшебную атмосферу, отвечая на важные вопросы о добре, счастье и волшебстве.