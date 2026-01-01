Представляем вашему вниманию захватывающий сказочный спектакль "Две Бабы-Яги"! В этой истории герои ищут ответы на вопросы, как стать настоящей Бабой-Ягой, как повернуть время вспять и что нужно сделать, чтобы герою досталось настоящее счастье.

В спектакле присутствует много музыки, песен и танцев, которые не оставят равнодушными ни маленьких, ни больших зрителей. Вы окунетесь в мир загадок и чудес, где красавицы и чудовища проживают рядом, а две Бабы-Яги учат, как быть настоящими сказочными персонажами.

Этот спектакль призван показать новый взгляд на известные сказочные персонажи и привнести в их истории элементы веселья и фантазии. Приглашаем вас и ваших детей на захватывающее путешествие по сказочному миру, где каждый найдет что-то особенное и удивительное.