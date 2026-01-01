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Две Бабы-яги
Киноафиша Две Бабы-яги

Спектакль Две Бабы-яги

Сказочный спектакль "Две Бабы-Яги": Загадочные истории, музыка и танцы! 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Представляем вашему вниманию захватывающий сказочный спектакль "Две Бабы-Яги"! В этой истории герои ищут ответы на вопросы, как стать настоящей Бабой-Ягой, как повернуть время вспять и что нужно сделать, чтобы герою досталось настоящее счастье.

В спектакле присутствует много музыки, песен и танцев, которые не оставят равнодушными ни маленьких, ни больших зрителей. Вы окунетесь в мир загадок и чудес, где красавицы и чудовища проживают рядом, а две Бабы-Яги учат, как быть настоящими сказочными персонажами.

Этот спектакль призван показать новый взгляд на известные сказочные персонажи и привнести в их истории элементы веселья и фантазии. Приглашаем вас и ваших детей на захватывающее путешествие по сказочному миру, где каждый найдет что-то особенное и удивительное.

В ролях
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК — О. Радченко
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