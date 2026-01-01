Оповещения от Киноафиши
Дәвамы бар / Продолжение следует. Поэтическо-музыкальный вечер. Лилия Гибадуллина
Киноафиша Дәвамы бар / Продолжение следует. Поэтическо-музыкальный вечер. Лилия Гибадуллина

Спектакль Дәвамы бар / Продолжение следует. Поэтическо-музыкальный вечер. Лилия Гибадуллина

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 6+
Возраст 6+

О спектакле

Поэтическо-музыкальный вечер в театре Г. Камала

В Государственном академическом театре им. Г. Камала состоится поэтическо-музыкальный вечер, посвящённый творчеству Лилии Гибадуллиной. Это событие станет увлекательным исследованием тем скитаний человека в поисках самого себя, силы рода и преемственности поколений, а также сути человеческого бытия в контексте вечности.

Ведущей вечера выступит Зульфия Шамсуарова, а свою творческую энергию на сцене продемонстрируют:

  • Лилия Гибадуллина
  • Мадина Гайнуллина
  • Эльмира Калимуллина
  • Ильгиз Мухутдинова
  • Гульназ Закирова
  • Алмас Хусаинов
  • Алсу Файзуллина

Режиссёром вечера является Нафиса Исмагилова, а постановщиком по пластике — Артур Шайдуллин. Музыкальное оформление создадут Дина Закирова и Рустем Маликов.

Это мероприятие понравится любителям поэзии и музыки, а также тем, кто задумывается о глубоких философских вопросах.

