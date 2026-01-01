Поэтическо-музыкальный вечер в театре Г. Камала

В Государственном академическом театре им. Г. Камала состоится поэтическо-музыкальный вечер, посвящённый творчеству Лилии Гибадуллиной. Это событие станет увлекательным исследованием тем скитаний человека в поисках самого себя, силы рода и преемственности поколений, а также сути человеческого бытия в контексте вечности.

Ведущей вечера выступит Зульфия Шамсуарова, а свою творческую энергию на сцене продемонстрируют:

Лилия Гибадуллина

Мадина Гайнуллина

Эльмира Калимуллина

Ильгиз Мухутдинова

Гульназ Закирова

Алмас Хусаинов

Алсу Файзуллина

Режиссёром вечера является Нафиса Исмагилова, а постановщиком по пластике — Артур Шайдуллин. Музыкальное оформление создадут Дина Закирова и Рустем Маликов.

Это мероприятие понравится любителям поэзии и музыки, а также тем, кто задумывается о глубоких философских вопросах.