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Двадцать пять ноль один
Билеты от 8500₽
Киноафиша Двадцать пять ноль один

Спектакль Двадцать пять ноль один

18+
Возраст 18+
Билеты от 8500₽

О концерте/спектакле

Поэтический перформанс «Двадцать пять ноль один» Александра Петрова

Приглашаем вас на уникальный поэтический перформанс Александра Петрова «Двадцать пять ноль один». Это не просто спектакль, а настоящая исповедь артиста, представленная в стихах, где личная история переплетается с глубокими эмоциями и размышлениями.

Музыка и атмосфера

Специально для этого спектакля была создана проникновенная музыка, которая усиливает чувства и создает незабываемую атмосферу. Камерный формат мероприятия подразумевает не более ста гостей, что позволяет каждому зрителю погрузиться в мир поэзии и эмоций.

Художественное оформление и световое сопровождение

Концептуальное художественное оформление пространства придаст событию неповторимый стиль. Профессиональное световое сопровождение подчеркнет каждую деталь спектакля, делая его еще более впечатляющим.

Услуги для зрителей

Заботясь о комфорте гостей, мы предложим изысканный фуршет и премиальные напитки. Обслуживание будет на высшем уровне, чтобы каждый момент вашего пребывания был приятным и запоминающимся.

Именные подарки

Каждый зритель получит именной подарок, который станет приятным напоминанием о посещении этого уникального события.

Не упустите возможность стать частью этого поэтического путешествия. Билеты уже в продаже!

В ролях
Александр Петров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 8500 ₽

В ближайшие дни

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28 сентября в 12:00 Театр им. Булгакова
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