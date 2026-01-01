Комедия характеров от Александра Вампилова

Театр им. В.Ф. Комиссаржевской представляет спектакль «Двадцать минут с ангелом», поставленный по первой пьесе из цикла Александра Вампилова «Провинциальные анекдоты» — «Случай с метранпажем».

О сюжете

Действие разворачивается в провинциальной гостинице с говорящим названием «Тайга». Администратор гостиницы, мелочный и самовлюблённый, сталкивается с неожиданной ситуацией: он случайно грубит постояльцу, которого принимает за простого человека. Но тут выясняется, что этот «метранпаж» может быть важной персоной из министерства. В страхе за свои ошибки и репутацию администратор начинает лихорадочно исправлять положение.

Это приводит к череде комических недоразумений, абсурдных ситуаций и гротескных сцен, напоминающих гоголевские истории. Сюжет стремительно развивается, вызывая то смех, то удивление неожиданными поворотами.

Почему стоит посмотреть?

Классика советской драматургии . Александр Вампилов — мастер тонкого юмора, иронии и наблюдений за человеческой природой. Его пьесы остаются актуальными и в наше время.

. Александр Вампилов — мастер тонкого юмора, иронии и наблюдений за человеческой природой. Его пьесы остаются актуальными и в наше время. Яркие образы . Персонажи «Двадцати минут с ангелом» — живые, узнаваемые и невероятно смешные.

. Персонажи «Двадцати минут с ангелом» — живые, узнаваемые и невероятно смешные. Комедия с глубоким смыслом. За весёлыми сценами скрываются важные размышления о страхах, слабостях и достоинствах человека.

Приходите, чтобы увидеть, как Вампилов превращает обыденный случай в тонкую и остроумную комедию, в которой каждый сможет найти что-то близкое себе. «Двадцать минут с ангелом» — это не просто анекдот, а целая философия.