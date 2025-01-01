Спектакль Двадцать минут с ангелом

Премьера спектакля «Двадцать минут с ангелом» к 85-летию Александра Вампилова

В этом году театры России отмечают 85 лет со дня рождения выдающегося советского писателя Александра Вампилова. В честь этого события на сценах страны проходят спектакли по его пьесам и литературно-драматические вечера.

О спектакле

Театр «Камерная сцена» готовит премьеру спектакля «Двадцать минут с ангелом», основанного на одной из самых ранних пьес драматурга. Вампилов сам определял жанр своей работы как «анекдот», что полностью соответствует атмосфере произведения.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в гостинице, где два командировочных, страдая от похмелья, пытаются занять у незнакомцев три рубля в незнакомом городе. На первый взгляд, ситуация выглядит комично, но в процессе этих смешных попыток герои кардинально меняют свое восприятие жизни.

Взгляд в прошлое

Спектакль предлагает взгляд на 60-е годы XX века с позиции XXI века, возвращая зрителей к героям, уже унесенным ветром времени, и к советской реальности, которая хранит в себе множество воспоминаний. Такой контекст делает «Двадцать минут с ангелом» особенно актуальным для современного зрителя.

Не упустите возможность погрузиться в мир Вампилова, который, несмотря на прошедшие десятилетия, продолжает вдохновлять и волновать зрителей.