Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двадцать минут с ангелом
Киноафиша Двадцать минут с ангелом

Спектакль Двадцать минут с ангелом

Постановка
Камерная сцена 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Двадцать минут с ангелом» к 85-летию Александра Вампилова

В этом году театры России отмечают 85 лет со дня рождения выдающегося советского писателя Александра Вампилова. В честь этого события на сценах страны проходят спектакли по его пьесам и литературно-драматические вечера.

О спектакле

Театр «Камерная сцена» готовит премьеру спектакля «Двадцать минут с ангелом», основанного на одной из самых ранних пьес драматурга. Вампилов сам определял жанр своей работы как «анекдот», что полностью соответствует атмосфере произведения.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в гостинице, где два командировочных, страдая от похмелья, пытаются занять у незнакомцев три рубля в незнакомом городе. На первый взгляд, ситуация выглядит комично, но в процессе этих смешных попыток герои кардинально меняют свое восприятие жизни.

Взгляд в прошлое

Спектакль предлагает взгляд на 60-е годы XX века с позиции XXI века, возвращая зрителей к героям, уже унесенным ветром времени, и к советской реальности, которая хранит в себе множество воспоминаний. Такой контекст делает «Двадцать минут с ангелом» особенно актуальным для современного зрителя.

Не упустите возможность погрузиться в мир Вампилова, который, несмотря на прошедшие десятилетия, продолжает вдохновлять и волновать зрителей.

Режиссер
Софья Рубина
В ролях
Ольга Арнаутова
Руслан Бельский
Андрей Бирюков
Вадим Вишневский
Степан Гвоздиков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 сентября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:00 от 500 ₽
Самара, 31 октября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Двадцать минут с ангелом Двадцать минут с ангелом

В ближайшие дни

А у нас во дворе
16+
Драма Музыка
А у нас во дворе
5 октября в 18:00 Камерная сцена
от 500 ₽
Амадеус
16+
Драма
Амадеус
12 октября в 18:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
6+
Иммерсивный
Выездной сеанс VR (виртуальная реальность)
25 июля в 17:00 Самара Космическая
от 200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше